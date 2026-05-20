RIGI industrial: A qué se comprometió Caputo con el presidente de la UIA

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, reveló que mantuvo una reunión de casi dos horas con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que se discutieron medidas de alivio fiscal, financiamiento y reprogramación de deudas para el sector productivo. “Pudimos abordar casi toda la agenda industrial” y existe “un compromiso de ir bajando impuestos en la medida que haya una mayor recaudación”, sostuvo el dirigente, que además habló de la posibilidad de impulsar políticas “que alienten a ser más competitivos”.

Martín Rapallini es abogado egresado de la Universidad de Belgrano que cuenta con estudios de posgrado en Marketing y Coaching Ontológico. Es el actual presidente de la Unión Industrial Argentina para el periodo 2025-2027.

Antes de liderar la central industrial a nivel nacional, presidió la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires desde 2018 y se desempeñó como tesorero de la UIA. Es fundador de Alberti Desarrollos y de la Asociación Red de Parques Industriales.

Me gustaría un poco que compartieras con nuestra audiencia cómo fue todo esto de pedidos al Ministro de Economía, de una especie de RIGI para la industria, los avances que se fueron obteniendo. Que nos hagas una síntesis de toda esa tarea que llevás adelante.

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Fue una reunión extensa, casi dos horas, en la cual te diría que pudimos abordar casi toda la agenda industrial, en la que una parte importante fue todo lo relacionado con la actividad, con toda la situación que estamos viendo para el empleo y algunos sectores que vemos todavía rezagados.

Y también avanzamos en toda la situación impositiva que vemos como problemática para el costo argentino, los problemas energéticos, de empleo, todo lo que es el financiamiento para el sector industrial, que es fundamental también, y también para el consumo. Así que la agenda fue muy extensa.

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En cada uno de estos casos ¿cuál fue la respuesta del Ministro a cada uno de estos problemas que vos le planteabas?

Hay muchos temas que quedamos para analizar y para dar una respuesta. Sobre todo, hay un tema de energía. Estamos con una situación compleja porque estaría faltando gas ahora en invierno. El gran problema es la guerra, que han subido el gas de barco muy fuertemente porque normalmente era un costo de 10 dólares y ahora está en torno a 23 dólares.

Estamos viendo cómo financiar ese exceso de costos, sobre todo para muchas empresas. Ese es un tema en el cual lo estamos viendo. Lo iban a manejar las distribuidoras, ahora lo va a manejar ENARSA. Hay todo un debate de cómo hacer que se financie o una parte se haga cargo del Estado y otra parte, ya tenés un sobrecosto muy importante por el gas de barco.

En cuanto a todo lo que es también impositivo, estuvimos viendo o analizando posibilidades para generar alguna posibilidad de renegociaciones y formas para darle plazo y algún tipo de cuotas a todos los que están atrasados en temas impositivos, sobre todo por el impacto que tuvo el año pasado las altas tasas y también los problemas de actividad.

En cuanto a lo financiero, por supuesto también estamos analizando caminos para reprogramar todas las deudas que quedaron con altas tasas de interés del año pasado y ver de qué forma se le puede dar una reprogramación en cuotas con tasas que hoy están mucho más bajas que las del año pasado.

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Pensá que el año pasado en algún momento tocamos tasas de 75% y ahora estamos en torno al 25%. Entonces, la idea es cómo reprogramarle los créditos a todas las pymes que quedaron con estas deudas muy importantes.

También ver de qué manera trabajar sobre ahora el FAL. Es un fondo que va a ser muy importante y va a estar dentro de la administración del mercado de capitales, de qué manera se puede volcar también a las pymes y el financiamiento pyme, que es tan necesario.

Son un montón de temas en los cuales en algunos casos hubo, por ejemplo, medidas de alivio fiscal que se están pensando y, en otros temas, que venimos también conversando con el gobierno en los distintos niveles del Estado.

¿Hay un cambio de actitud, de preocuparse por temas que antes desoían? El hecho de esta larga reunión de dos horas con el Ministro de Economía, ¿te esperanza a vos en el sentido de un cambio de perspectiva respecto de lo que llaman la microeconomía?

Nosotros tenemos un diálogo permanente, ya sea con el secretario Pablo Lavigne, y hemos tenido reuniones en los últimos seis u ocho meses con el Ministro también, en el cual llevamos las problemáticas. Sentimos el mismo contacto, la misma empatía. Hay que ver también las restricciones presupuestarias que nos manifestó el Ministro.

Hay una decisión de ir bajando impuestos, sobre todo todo lo que es los impuestos a la exportación, que todavía sigue vigente una parte importante para todo lo que es el sector industrial, pero hay una restricción presupuestaria y hay un compromiso, una palabra, de ir bajando estos impuestos en la medida que haya una mayor recaudación. Pero nosotros en el diálogo que tenemos con los representantes de gobierno, siempre ha sido cordial y de intercambio, por supuesto. A veces tenemos distintas opiniones, pero siempre llevando las propuestas y las ideas de la UIA, que es la tradición de nuestra institución.

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Recuerdo al secretario de Industria diciendo que no hay que tener una política industrial, o los ejemplos que se colocan de Australia, donde la industria pasó de representar el porcentaje mayoritario sobre el Producto Bruto a un porcentaje francamente insignificante La propia Argentina viene teniendo una caída de la participación de la industria en el Producto Bruto de manera significativa. ¿Percibís cierta preocupación porque la industria ocupe un papel importante, toma de conciencia de que es importante para la economía en su conjunto que la industria no reduzca su participación en el Producto Bruto, ya sea tanto en el tema de empleo como en la producción de desarrollo?

Yo creo que hay, por supuesto, preocupación en toda la evolución del empleo y también darle la posibilidad a los sectores que forman parte de la economía argentina y que son realmente protagonistas, darle posibilidades para que realmente sean competitivos. Lo que pasa es que, por ahí, me parece que la política industrial en el pasado estaba más relacionada con algún sistema de proteccionismo.

Acá lo que estamos hablando es de políticas industriales que alienten a ser más competitivos. O sea, políticas de financiamiento, la ley laboral, de alguna manera, es una ley que tiene en sí misma, para mí, muchas políticas que mejoran muchísimo la productividad interna de las empresas.

También creo que bajar los impuestos hace que seamos más competitivos. El problema es también, en algún momento, me parece que en la Argentina tenemos que definir claramente qué es política industrial o, por lo menos, tener un debate sobre este tema, porque si no estamos permanentemente nombrando algo que cada uno interpreta de diferente manera.

¿Te dio melancolía ver que Paolo Rocca, justo después de las declaraciones altisonantes del presidente, dio un paso al costado en la conducción de su empresa en la Argentina?

Entiendo que era un proceso, que ya tenía tiempo la decisión. A veces coincide con una situación política, pero a veces las empresas tienen su lógica interna. Entiendo que era algo que estaba programado dentro de la compañía. De hecho, yo creo que había un CEO nuevo que estaba esperando para que eso se oficializara.

Pero bueno, nosotros igual, como institución, fuimos muy claros y realmente sacamos los comunicados planteando nuestro desagrado de este tipo de opiniones. Así que creo que hemos sido claros.