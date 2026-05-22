Bonos y ADRs argentinos cierran la semana en rojo pese al guiño del FMI, la mejora de la actividad y la baja de retenciones

Los papeles argentinos cotizan en su mayoría a la baja en este cierre de semana, mientras que los bonos también sufren caídas, a pesar del anuncio de baja de retenciones, el repunte de la actividad económica y de la confirmación del desembolso de US$ 1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, en el ámbito internacional continúa la inestabilidad ya que los precios del petróleo subieron el viernes, mientras inversionistas dudan de las perspectivas de un avance en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

La suba más alta del 2026: alimentos y bebidas aumentaron 2,6% en la tercera semana de mayo

Así, los ADRs argentinos operan en su gran mayoría en rojo. Los peores desempeños se dan en: BBVA Argentina, que cae 3,2%, Banco Supervielle, que baja 3% y Central Puerto retrocede 2,3%. Las únicas subas se dan en Ternium (4,1%) e YPF, que avanza 0,4%

En Wall Street, los bonos caen hasta 0,4% en Wall Street, encabezados por el AL29D. El riesgo país cae hasta 0,6% hasta los 512 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En este marco, el S&P Merval cae 0,2% a 2.877.438,97 y dentro de las acciones líderes las que más suben están: YPF, que encabeza las subas con un incremento del 1,8%, seguida de cerca por Transener con un avance del 1,5% y Banco de Valores, que completa el podio con una mejora del 1,1%.

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este viernes 22 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA), subiendo $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.393, subiendo $4 respecto al cierre del jueves.

El dólar blue cotiza en la jornada de este viernes a $1.405 para la compra y a $1.425, sin cambios respecto al jueves. Por el lado del MEP, opera a $1.428, con una suba de $5 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.484 subiendo $4 respecto al jueves.

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de US$ 1.000 millones

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por US$ 1.000 millones.

“El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, informó la entidad conducida por Kristalina Georgieva.

La actividad económica creció 3,5% en marzo según el INDEC

La economía en marzo creció 3,5% mensual y 5,5% en la comparación interanual (i.a.) de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Cesos (INDEC).

Se trata del primer número positivo en 2026, luego de las caídas de enero (-0,9%) y febrero (-2,7%). El acumulado de los tres meses dio 1,7%.

Con respecto a marzo de 2025, registraron subas catorce de los quince sectores de actividad que conforman el estimador mensual de actividad económica (EMAE).

Se destacaron Pesca (30,9% i.a.) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.). La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,9% i.a.) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Industria manufacturera (4,6% i.a.) y Explotación de minas y canteras (16,3% i.a.).

Por otra parte, solo Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,2% i.a.) registró una caída en la comparación interanual y le restó 0,1 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, advierte sobre la profunda heterogeneidad sectorial: "La actividad económica argentina registró una sólida recuperación en marzo y revirtió los retrocesos del primer bimestre del año. Sin embargo, el informe oficial expone una profunda heterogeneidad sectorial y regional impulsada por el rumbo económico actual. El agro, la minería, la energía y las finanzas actúan como los motores dinámicos del repunte. En contraposición, la industria, el comercio y la construcción profundizan sus pérdidas".

Y advierte: "Este escenario asimétrico impacta de forma negativa en el mercado laboral. Los rubros en expansión no logran absorber la destrucción de puestos de trabajo de los sectores rezagados. Incluso, actividades ganadoras como la energía convencional y la banca registran bajas en sus nóminas por factores estructurales".

PPI inversiones comenta lo siguiente acerca del dato de actividad: "Es razonable pensar que los datos de febrero y marzo todavía podrían sufrir revisiones adicionales: probablemente febrero no haya sido tan débil ni marzo tan sólido como sugieren los registros iniciales. Por eso, creemos más representativo analizar la foto conjunta del bimestre".

Y agregan: "De cara a abril y mayo, los primeros indicadores muestran señales algo más mixtas. Algunos datos puntuales de sectores industriales sugieren variaciones mensuales desestacionalizadas negativas, aunque indicadores más amplios (como el índice industrial de FIEL) continúan mostrando cierta expansión en abril.

Inflación de mayo: el salto del petróleo presiona sobre los precios minoristas

Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y la cebada en junio y para la soja en enero de 2027

El presidente Javier Milei anunció, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, una reducción de las retenciones al Campo: "Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada del 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026. Pero no solo eso, sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre 1/4 de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos".

También anunció reducciones en otros sectores: "A partir de julio de 2026 hasta junio de 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica y a maquinarias les vamos a llevar las retenciones a cero. El cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días".

Desde PPI inversiones destacan lo siguiente respecto a la baja de retenciones: "Creemos que el timing de la medida responde más a influir sobre las decisiones de inversión de la próxima campaña, en un contexto de márgenes muy ajustados por el aumento del costo de fertilizantes tras la suba del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente, que a incentivar la liquidación inmediata de divisas. Además, el impacto fiscal de corto plazo luce prácticamente nulo: la liquidación de trigo de la campaña 2025/26 ya ocurrió y la reducción gradual para soja recién comenzaría en 2027".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,15% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,11%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones — que el jueves cerró en niveles récord— se mueve 0,31% al alza.

El crudo Brent sube 2,8% hasta US$ 105,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 2%, hasta los US$ 98,47 el barril..

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,61%. A nivel local, las subas también son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,40% y el CAC francés acompaña con 0,29%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube apenas 0,21%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,86%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,87%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 0,41% y el Nikkei 225 japonés aumentó 2,74%.

FN