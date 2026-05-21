Inflación de mayo: el salto del petróleo presiona sobre los precios minoristas

La inflación mayorista registró en abril una fuerte aceleración impulsada principalmente por el aumento del petróleo y los combustibles refinados, según destacaron la consultora Labour, Capital & Growth (LCG), CEPEC y EconAnalytics, en línea con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El índice avanzó 5,2% mensual y quedó por encima del 3,4% registrado en marzo, en un contexto marcado por la suba de los costos energéticos y su impacto sobre distintos sectores de la economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, opinó con respecto al Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de abril y destacó que "si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra".

La inflación mayorista trepó al 5,2% y Luis Caputo lo atribuyó al "shock externo"

De acuerdo con el relevamiento de LCG, gran parte del incremento estuvo explicado por los aumentos en Petróleo crudo y gas, que subieron 23% mensual, y en Productos refinados del petróleo, con un alza de 14% en abril. Ambos rubros aportaron en conjunto 3,7 puntos porcentuales al resultado final del índice mayorista. Excluyendo esas dos categorías, “la inflación mayorista habría sido 1,4% en abril”, aunque aclararon que igualmente el dato “más que duplicó el nivel de febrero-marzo”.

El informe también advirtió que el impacto del petróleo comenzó a trasladarse a otras actividades vinculadas a esos insumos. Entre los sectores afectados aparecieron Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos, que registraron aumentos de 7,4% y 5,1% mensual, respectivamente, durante abril.

Desde el Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPC), destacaron que "la suba en químicos, plásticos y manufacturas refleja que las empresas están trasladando mayores costos de producción. Esto es relevante porque el IPIM suele anticipar parte de la dinámica futura de la inflación minorista".

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Según LCG, los sectores que ya venían mostrando incrementos elevados durante marzo y abril, no fueron los principales responsables de la aceleración del componente “resto sin petróleo” dentro del índice mayorista. El documento remarcó además que, por segundo mes consecutivo, la inflación mayorista quedó muy por encima de la inflación minorista de bienes. Mientras los precios mayoristas avanzaron 5,2%, la inflación minorista de bienes fue de 2,5%.

El impacto del combustible sobre los precios

Para la consultora, el shock petrolero comenzó a generar presión sobre los márgenes del sector minorista. “El shock del petróleo hizo que, por segundo mes consecutivo, la inflación mayorista superara ampliamente a la minorista de bienes”, sostuvo la consultora.

En ese sentido, el informe planteó que, si el incremento del petróleo fuera transitorio, los márgenes podrían recomponerse mediante una corrección de los precios mayoristas. Sin embargo, advirtió que si el mercado percibe el fenómeno como permanente “podría empezar un traslado gradual a precios minoristas, demorando todavía más el proceso de convergencia de la inflación”.

El petróleo arriba de los 100 dólares vuelve a preocupar a los mercados

LCG destacó que la decisión de YPF de congelar los precios de la nafta funciona actualmente como un “buffer”, al actuar como un freno parcial para evitar que la suba de los combustibles se traslade con mayor fuerza al resto de los precios de la economía.

"El problema es que los combustibles tienen efectos de segunda ronda sobre prácticamente todos los sectores de la economía", indicó Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics. Según su análisis, no es casual que Transporte haya sido el rubro con mayores aumentos en abril, con una suba del 4,4% mensual. "Por ahora, el impacto sobre los surtidores sigue parcialmente contenido —YPF aumentó apenas 1%—, aunque es probable que parte de la suba de costos comience a trasladarse gradualmente a la inflación de los próximos meses".

GZ