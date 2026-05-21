“El mercado se prepara para un incremento de las hostilidades, de la tensión de la oferta global de petróleo”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió a que la tensión en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales luego de las nuevas declaraciones de Irán sobre el uranio enriquecido y las negociaciones con Estados Unidos.

“Esto es no apto para cardíacos”, afirmó Germán Iturriza al comenzar el análisis de la situación internacional. Además, sostuvo que el escenario cambió radicalmente en cuestión de horas. “Todo esto que era la foto con la que nos fuimos a dormir, las cosas ya han cambiado”, explicó.

Preocupación por una escalada militar

Asimismo, remarcó la gravedad del conflicto geopolítico y advirtió sobre el riesgo de una escalada militar. “No estamos hablando de un partido de fútbol, estamos hablando del destino de la civilización global”, sostuvo.

Según explicó Iturriza, el líder iraní endureció su postura frente a Estados Unidos respecto del uranio enriquecido. “Le dijo en la cara al señor Donald Trump que el uranio enriquecido queda en territorio iraní”, afirmó.

La suba del petróleo comienza a alcanzar a los granos

Luego, manifestó que esa definición impactó de inmediato en los mercados financieros. “El petróleo está subiendo 3%, y ahora empiezan a subir los granos también”, detalló. Y agregó: “Está bajando la bolsa de vuelta a la tasa de interés implícita de los bonos norteamericanos por encima del 5% a 30 años e incertidumbre a nivel global”.

El entrevistado sostuvo que el mercado ya opera bajo la hipótesis de una profundización del conflicto. “El mercado en este momento está preparándose para un incremento de las hostilidades, un incremento de la tensión y un incremento en la incertidumbre de la oferta global de petróleo”, explicó.

También alertó sobre posibles represalias iraníes. “Irán dijo que si nosotros somos atacados en las próximas horas la respuesta va a ser como nunca antes”, recordó. Y añadió: “Lo que se está esperando es que Irán ataque infraestructura petrolera de los países del medio oriente involucrando y regionalizando la guerra aún más”.