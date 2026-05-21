Furor por el trigo argentino en Asia: se registraron compras de hasta “3 millones de toneladas en algunos casos”

El analista del mercado de granos, Diego De La Fuente, analizó para Canal E que el mercado del trigo argentino sumó una señal clave en medio de una campaña récord y un escenario internacional marcado por la volatilidad geopolítica.

“China es el principal productor de trigo a nivel global”, explicó Diego De La Fuente, aunque aclaró que el crecimiento económico del gigante asiático lo llevó también a transformarse en “un comprador muy importante de trigo”.

Cómo surgió la activación de China por comprar trigo de Argentina

Asimismo, destacó que, “China fue uno de los productos que más incrementó su demanda de importación, creciendo 130%, digamos, interanual”. En ese contexto, consideró que la combinación entre una cosecha abundante en Argentina y precios competitivos impulsó las compras. “El trigo argentino, con la cosecha que tuvo, una cosecha muy voluminosa y a precios muy baratos, entonces era obvio que en algún momento China iba a empezar a comprar”, sostuvo.

Según explicó De La Fuente, las compras chinas se concentraron hasta febrero y luego se desaceleraron cuando los valores locales comenzaron a recuperarse. “Hasta febrero le vendimos trigo a China, y a partir de ahí, cuando el precio del trigo fue Argentina, empezó a recuperar un poco, ahí se frenó, digamos, las exportaciones”, indicó.

Argentina se mantiene firme en los mercados asiáticos

Sin embargo, remarcó que el sudeste asiático continúa mostrando una demanda firme. “Indonesia o Vietnam” mantienen compras de “2 millones y medio, 3 millones de toneladas en algunos casos”.

Para el entrevistado, el crecimiento del consumo de productos farináceos en Asia abre una oportunidad estructural para Argentina. “Evidentemente, el sudeste asiático es una región del mundo donde el consumo de trigo, el consumo de pan, es relativamente nuevo, lo están descubriendo y claramente en ese contexto las compras de trigo se disparan”, señaló.

De cara a la campaña 2026/27, sostuvo que las perspectivas productivas son positivas gracias a la humedad en los suelos y a un posible escenario climático favorable. “Tenemos buena humedad en los suelos como para arrancar”, afirmó.