Falta de reactivación en la industria: “El escaso crédito hace que no se pueda ganar economía de escala”

El economista, Alejandro Barros, evaluó en Canal E la preocupación creciente de la Unión Industrial Argentina por la falta de reactivación del sector manufacturero y cuestionó el impacto del actual esquema económico sobre las pequeñas y medianas empresas.

Alejandro Barros explicó que uno de los principales problemas del sector productivo es que “lo que está faltando es más habilitación de crédito para la industria” y agregó que, “en la medida que el Estado no siga chupando esa liquidez que debería ir a la industria y lo use para sus propios recursos, no se va a poder desarrollar todo el mercado interno”.

La influencia de los impuestos sobre el sistema productivo

Sobre el denominado “costo argentino”, afirmó que existen dos factores centrales que afectan la competitividad. En primer lugar, sostuvo que, “todo el sistema del Estado, que es casi el 50% de la economía, está solventado por impuestos” y remarcó que, “todos esos impuestos son costos que al final aumentan el costo de producción”.

Además, Barros explicó que la falta de crédito impide ganar escala productiva. “La falta de crédito hace que no se pueda ganar economía de escala” y señaló que, “si uno produce en escalas bajas, el costo aumenta”.

La solución a corto plazo que implicaría una devaluación

También cuestionó las soluciones basadas únicamente en una devaluación. “La salida fácil que generalmente en la historia argentina se hace es devaluemos, pero eso es corto, a dos meses tenemos el problema de nuevo”, advirtió.

El entrevistado aseguró que el esquema financiero actual impide la recuperación industrial y apuntó directamente contra el nivel de las tasas de interés. Según explicó, “la parte financiera también es importante porque el mismo Estado está manteniendo las tasas de interés altas” y agregó que, “el financiamiento para realmente la recuperación industrial va a tardar”.

En ese sentido, remarcó que, “tiene que bajar debajo del 15% para que esto empiece a producir como corresponde”. Sobre las pequeñas y medianas empresas, indicó que, “las PyMEs son los mayores generadores de empleo” y alertó sobre el peso de la carga tributaria y laboral. “Van a tener una carga tributaria fuerte” y “el impuesto al sector de mano de obra es muy alto”, afirmó.