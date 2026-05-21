Por la suba del petróleo, “el biocombustible es más conveniente para mantener el precio del surtidor”

El debate por una nueva ley de biocombustibles volvió a instalarse en el Congreso y suma presión de distintos sectores productivos. En ese contexto, este medio se comunicó con el diputado nacional santafesino, Pablo Farías, presidente de la Comisión de PyMEs de la Cámara de Diputados, quien defendió la necesidad de actualizar el marco regulatorio y reclamó una norma “equilibrada” que permita ampliar los cortes obligatorios sin perjudicar a las pequeñas y medianas empresas del sector.

Pablo Farías explicó que en la reunión informativa realizada en Diputados participaron representantes de la industria de biocombustibles y del GNC para analizar los proyectos impulsados tanto desde el oficialismo como desde sectores de la oposición. “Lo que se está tratando hoy es de dinamizar el sector de biocombustibles, que con la actual legislación, la verdad, está quedando un gran porcentaje de capacidad de producción de biocombustibles que está totalmente ociosa”, sostuvo.

Cuáles son los actores que se involucran en la industria de los biocombustibles

Asimismo, remarcó que hoy conviven dos grandes actores dentro de la industria. Por un lado, “las empresas integradas”, es decir, aquellas que producen aceites y luego los transforman en biocombustibles, y por otro “una serie de empresas diseminadas por distintas provincias que han desarrollado una tecnología también muy importante, pero que necesitan comprar el aceite para producir el biocombustible”.

Según Farías, el desafío legislativo es lograr que “todas las empresas puedan funcionar y trabajar”. En ese sentido, advirtió que la coyuntura internacional y el precio del petróleo vuelven más competitivos a los biocombustibles. “Tenemos una coyuntura muy particular con el aumento del petróleo que hace que el biocombustible sea absolutamente conveniente en el corte para reducir o al menos mantener el precio del surtidor”, afirmó.

La importancia de la diversificación energética

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno al porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel y bioetanol. “La verdad que sería muy bueno para el país elevar todo lo posible el nivel de corte”, señaló. Y explicó los motivos: “Primero porque creo que apostar a la diversificación energética en el país es fundamental. Segundo porque nos pone a salvo de los altibajos del petróleo”. También destacó que, “en la medida que inyectemos mayor cantidad de biocombustibles vamos a importar menos”.

El entrevistado recordó que actualmente el corte obligatorio “por decreto está establecido en 7,5%” y aseguró que durante el encuentro legislativo hubo coincidencias en avanzar hacia un porcentaje mayor. “Había un consenso el martes, eso sí, entre todos los sectores, de que sería ideal llevarlo hasta un 15%”, indicó.

También se refirió a las críticas que surgieron sobre el proyecto oficialista y el temor de que se concentre el negocio en pocas compañías. “Nosotros tenemos que evitar una capitalización y que esto quede solo en pocas manos”, advirtió.