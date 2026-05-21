ADRs y acciones argentinas operan mixtos mientras el riesgo país se mantiene debajo de los 530 puntos

Los activos argentinos cotizan mixtos este jueves 21 de mayo, mientras que el riesgo país se sitúa por debajo de los 530 puntos básicos.

Por otra parte, en el plano internacional, los principales índices de Wall Street operan a la baja este jueves. Los factores geopolíticos siguen siendo el centro de atención, con el petróleo retomando las subas, al igual que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

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Así, los ADRs argentinos operan en su gran mayoría en verde. Los mejores desempeños se dan en: BBVA Argentina, que trepa 3,7%, YPF, que sube 2,8% y Banco Macro que avanza 1,7%.

En Wall Street, los bonos bajan hasta 0,3% en Wall Street, encabezados por el AE38D. El riesgo país sube hasta 0,4% hasta los 526 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En este marco, el S&P Merval avanza 1,9% a 2.842.338,140 y dentro de las acciones líderes las que más suben están las energéticas: YPF (+3,7%), Pampa Energía (+2,2%), y Edenor (+1,4%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 21 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA), bajando $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.394, bajando $3 respecto al cierre del miércoles.

El dólar blue cotiza en la jornada de este jueves a $1.410 para la compra y a $1.430, sin cambios respecto al miércoles. Por el lado del MEP, opera a $1.429, con una baja de $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.487 sin cambios respecto al miércoles.

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El Banco Central realizó la mayor compra de dólares del mes

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili realizó la mayor compra del mes al adquirir US$ 328 millones.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, comenta: "Esta cifra representa el nivel más alto registrado desde febrero. El repunte del stock se explicó fundamentalmente por la fuerte intervención oficial en el mercado mayorista, sumado a la revalorización de otros activos financieros que componen las tenencias del Central".

En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 46.583 millones, con una suba de US$ 393 millones respecto a la última jornada. El mayor nivel de reservas de la actual gestión se registró en febrero, con US$ 46.905 millones, cifra que no se alcanzaba desde 2018 y que esta cerca de superar.

Así, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 91 ruedas y suma US$ 8.706 millones desde que comenzó el año. En lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.551 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.418 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 2.289 millones".

La balanza comercial marcó un superávit de US$ 2.711 millones

En abril, la balanza comercial registró “un superávit histórico de US$ 2.711 millones, lo que representó un incremento de US$ 2.496 millones respecto del mismo mes de 2025”, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En los primeros cuatro meses del año las exportaciones ascendieron a US$ 30.820 millones, superando en un 21,5% el nivel alcanzado en igual período de 2025, en tanto la balanza comercial acumuló un superávit de US$ 8.277 millones.

Las exportaciones en el cuarto mes de 2026 alcanzaron un récord de US$ 8.914 millones, lo que representó un incremento interanual de 33,6%. Este ascenso fue impulsado por un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios. La serie desestacionalizada se elevó 1,0% y la tendencia-ciclo, 0,7% en comparación con el mes anterior.

Por su parte, las importaciones totalizaron US$ 6.204 millones, que marcó una caída 4,0% con respecto a abril de 2025. “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”, señaló el INDEC. La serie desestacionalizada y la tendencia-ciclo registraron un incremento de 0,8% y 0,4%, respectivamente en comparación con marzo de 2026.

Desde PPI inversiones destacan: "Detrás del desempeño volvió a destacarse el sector energético. El superávit energético trepó hasta US$1.402 millones, explicando más de la mitad del saldo comercial total. Las exportaciones energéticas alcanzaron US$1.554 millones y crecieron 85,9% interanual, influenciados por la suba internacional del petróleo tras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente".

"Más allá de energía, el resto de los sectores también gozó de un aumento generalizado en sus exportaciones. Los volúmenes exportados crecieron 25% interanual en productos primarios, 5% en manufacturas de origen agropecuario y 24% en manufacturas industriales", añadieron.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,52%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,82%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,04% a la baja.

Mientras tanto, el crudo Brent sube 2,36% hasta US$ 107,45 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 2,9%, hasta los US$ 101,3 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,12%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,44% y el CAC francés baja 0,25%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido avanza 0,21%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,03%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 2,04%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 8,42% y el Nikkei 225 japonés aumentó 3,1%.

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