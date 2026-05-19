Se enfrían las acciones de chips en Wall Street y crecen las dudas sobre el rally de la inteligencia artificial

La operación en el sector de los fabricantes de chips de Wall Street, que ha atraído a muchos inversionistas, seguía desarmándose, arrastrando a las bolsas ante especulaciones de que el rebote desde los mínimos de este año ha ido demasiado lejos en medio de riesgos inflacionarios por la guerra, que hundieron a los bonos.

Repunte de la inflación envía señales de venta a alcistas del mercado bursátil

Un índice muy seguido de acciones de semiconductores extendió una racha de tres días de pérdidas, acercándose al umbral de una corrección técnica. Aunque las condiciones para una caída prolongada y dolorosa quizás aún no estén dadas, el grupo estrella sufrió un golpe tras una serie de récords impulsados por el renovado furor por la inteligencia artificial. El Nasdaq 100, dominado por empresas tecnológicas, caía un 1%.

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Renovadas ventas en los bonos tampoco ayudaban al ánimo del mercado, luego de que los rendimientos de los títulos del Tesoro a 30 años alcanzaran niveles vistos por última vez en 2007. Aunque el petróleo cayó tras la noticia de que la OTAN estaría discutiendo la posibilidad de ayudar a los barcos a atravesar el estrecho de Ormuz si no se ha abierto antes de julio, los elevados precios de la energía alimentan los temores inflacionarios. Ello aumenta las probabilidades de que los bancos centrales se vean obligados a subir las tasas de interés.

Todo esto ocurre en un momento en que los gestores de fondos que persiguieron el rally bursátil aumentaron este mes sus asignaciones a acciones en la mayor magnitud registrada, según una encuesta de Bank of America Corp. Su exposición estuvo cerca de activar una “señal de venta”, señalaron estrategas liderados por Michael Hartnett. Con el 73% de los encuestados posicionados en acciones de semiconductores, esa fue identificada como la operación más concurrida del mercado.

“Se puede ver que los inversionistas están comenzando a ponerse nerviosos con este sector en el corto plazo”, dijo Matt Maley, de Miller Tabak. “Después de un rally de casi 70% en un período tan corto, tendría sentido que el grupo necesite más que apenas un par de días para digerir esas extraordinarias ganancias”.

El próximo gran evento serán los resultados de Nvidia Corp., que se conocerán el miércoles y ayudarán a definir el tono de las acciones tras un avance implacable desde los mínimos de marzo.

Los resultados de la fabricante de chips cobrarán aún más importancia en un momento en que el mercado se ve algo agotado por las recientes ganancias y enfrenta renovadas preocupaciones por el aumento de los rendimientos de los bonos y la posibilidad de un aumento de tasas de la Reserva Federal debido al resurgimiento de la inflación, según Paul Stanley, de Granite Bay Wealth Management.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 0,7% a las 11:01 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 1%.

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,4%.

El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,2%.

El índice MSCI World cayó un 0,5%.

El índice de semiconductores de la Bolsa de Filadelfia cayó un 1,8%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,5%.

El euro cayó un 0,5% a US$1,1596.

La libra esterlina cayó un 0,3% a US$1,3393.

El yen japonés cayó un 0,2% a 159,08 yenes por dólar.

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 0,7% a US$76.345,51.

Ether cayó un 0,5% a US$2.105,11.

Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió ocho puntos básicos hasta el 4,67%.

La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 3,19%.

La rentabilidad de los bonos británicos a 10 años subió dos puntos básicos hasta el 5,12%.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 2 años subió nueve puntos básicos hasta el 4,13%.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años subió seis puntos básicos hasta el 5,18%.

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