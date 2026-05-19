ADRs y bonos argentinos cayeron en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 550 puntos

Los bonos en dólares y ADRs argentinos cerraron en rojo este martes en Wall Street mientras que el riesgo país se acercó a los 550 puntos básicos. Esto sucedió en el marco de un contexto global aún desafiante con poca certezas sobre la apertura del Estrecho de Ormuz.

Por otra parte, los principales índices de Wall Street cayeron, extendiendo los retrocesos de la rueda anterior. Mientras, los precios del petróleo bajaron luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera un ataque planeado contra Irán y dijera que había una buena posibilidad de un acuerdo nuclear.

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Así, los ADRs argentinos operaron en su gran mayoría en rojo. Las principales bajas se dieron en Grupo Supervielle (-6,4%), Galicia (-5,6%), y BBVA (-5,3%).

En Wall Street, los bonos bajaron hasta 1% en Wall Street, encabezados por el GD30D. El riesgo país subió 0,2% hasta los 544 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En este marco, el S&P Merval cae 1% en pesos, hasta las 2.789.374,78 unidades, y 1,4% en dólares, para marcar los 1.867,70 puntos. En la bolsa porteña, las acciones que más bajan son las de Grupo Supervielle (-3,4%), Banco BBVA (-3,2%) y Banco Macro (-2,7).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este martes 19 de mayo, el dólar oficial cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.398, subiendo $2 respecto al cierre del lunes.

El dólar blue cotizó en la jornada de este lunes a $1.415 para la compra y a $1.435, subiendo $25 respecto al lunes. Por el lado del MEP, operó a $1.432, con una suba de $4 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.491 subiendo $8 respecto al lunes.

La inflación mayorista trepó al 5,2% y Luis Caputo lo atribuyó al "shock externo"

Los precios mayoristas en abril aumentaron 5,2% en abril respecto del mes anterior, debido a la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó un incremento de 30,8% con respecto al mismo mes del año pasado y acumula en lo que va del año una suba de 11,6%.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Petróleo crudo y gas” (2,09%), “Productos refinados del petróleo” (1,63%), “Sustancias y productos químicos” (0,46%), “Alimentos y bebidas” (0,26%) y “Productos de caucho y plástico” (0,18%).

Nuevo superávit fiscal en abril

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones, con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó a 0,2% del Producto Bruto Interno.

“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía, Luis Caputo.

Desde Max Capital comentan: "La dinámica de ingresos es clara: los ingresos totales acumulan nueve meses consecutivos de contracción en términos reales. En el acumulado anual hasta abril, los ingresos totales cayeron 4,4% real frente al mismo período del año pasado. Hasta ahora, el gobierno mostró compromiso con ajustar el gasto frente a menores ingresos: en el acumulado anual, el gasto primario cayó 3,3% real".

Y agregan: "Mientras los ingresos continúen deteriorándose, el gobierno necesitará continuar ajustando el gasto para preservar su compromiso con el equilibrio fiscal. Hasta el momento, así ha sido, aunque los recortes podrían profundizarse en los próximos meses".

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,90%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, cae 1,43%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,44% a la baja.

En este contexto, el crudo Brent cae 1,17% hasta US$ 110,76 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrocede un 0,69%, hasta los US$ 103,64 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,07%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,50% y el CAC francés baja 0,20%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,06%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,48%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,92%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 3,25% y el Nikkei 225 japonés cayó 0,44%.

FN