Acciones argentinas rebotan en Wall Street pese a la tensión global y el petróleo supera los US$110

En este nuevo comienzo de semana, los activos argentinos cotizan en su mayoría al alza en Wall Street y el riesgo país se eleva hasta los 540 puntos básicos. En el plano internacional, los principales índices de Wall Street suben luego de que los nuevos ataques en el Golfo Pérsico volvieran a poner en vilo a los mercados, disparando el precio del petróleo por encima de los US$ 110.

El Gobierno anunció que volvió a alcanzar superávit financiero en abril

Así, los ADRs argentinos operan en su gran mayoría en verde. Las principales subas se dan en YPF (7,8%), Edenor (2,7%) y Corporación América (2%). BBVA (-0,3%) cotiza a la baja.

En Wall Street, los bonos bajan hasta 0,2% en Wall Street, encabezados por el AL29D. A pesar de esto, el riesgo país baja 0,7% hasta los 534 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El S&P Merval avanza 1,8% a 2.756.220,98 puntos básicos y dentro de las acciones que más avanzan se encuentran: Cresud (+1,7%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,5%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 18 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.394, bajando $2 respecto al cierre del viernes.

El dólar blue cotiza en la jornada de este lunes a $1.395 para la compra y a $1.415, sin cambios respecto al viernes. Por el lado del MEP, opera a $1.427, con una baja de $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.486 subiendo $2 respecto al viernes.

Respecto a la relativa calma del dólar, Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, comenta lo siguiente: "La actual calma del dólar oficial, que se mantiene debajo de los $1.400, podría verse alterada durante la segunda mitad del año. Aunque el carry trade, las colocaciones corporativas y el agro sostienen la estabilidad, el mercado advierte sobre un posible cambio de tendencia. La devaluación regulada corre muy por detrás de la inflación. A esto se suma un frente externo complejo por la escalada bélica en Medio Oriente, que encarece el petróleo y presiona a los mercados emergentes. La viabilidad del esquema económico se pondrá a prueba cuando disminuya la oferta estacional del campo y la cercanía electoral acelere las coberturas".

Nuevo superávit fiscal en abril

El Gobierno nacional logró un superávit fiscal de $268.103 millones, con lo cual el acumulado del primer trimestre alcanzó a 0,2% del Producto Bruto Interno.

“Durante abril, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $268.103 millones, producto de un resultado primario de $632.844 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $364.741 millones”, señaló el Ministerio de Economía.

Según el ministro de Economía, Luis Caputo, "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos".

"Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina", añadió el funcionario.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,26%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, baja 0,70%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,07% al alza.

En este contexto, el crudo Brent sube 0,05% hasta US$ 109,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza 0,28%, hasta los US$ 101,3 el barril.

En el resto del mundo, la situación es mixta. En Europa, el Euro Stoxx sube 0,42%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,49% y el CAC francés baja 0,20%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,45%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,11%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,09%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,31% y el Nikkei 225 japonés bajó 1,08%.

FN