El Gobierno anunció que volvió a alcanzar superávit financiero en abril

El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones en abril.

Con estos números, en el primer cuatrimestre se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”.

La motosierra no para: el Gobierno recortó gastos por casi $3 billones en diferentes áreas

“Esta dinámica permitirá alcanzar en 2026 tres años consecutivos de superávit financiero disminuyendo impuestos y honrando la totalidad de los compromisos del Sector Público Nacional, un hecho inédito en la historia argentina”, añadió el titular de Hacienda.

En su cuenta de X, el presidente Javier Milei, señaló ante el anuncio de Caputo: "EL SUPERÁVIT FISCAL ES POLÍTICA DE ESTADO PERMANENTE. VLLC!"

Los números de abril

Según datos del Ministerio de Economía, los ingresos totales del Sector Público Nacional en el mes alcanzaron los $13.411.787 millones, que representó un incremento de 29,6% interanual (i.a.).

En cuanto a los recursos tributarios, mostraron un crecimiento de 26,9% i.a. “explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Débitos y Créditos (+35,1% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+28,4% i.a.), y la recaudación por IVA neto de reintegros (+28,1% i.a.). En tanto, los Derechos de exportación cayeron 17,4% i.a”.

Los gastos primarios del Sector Público Nacional en abril alcanzaron los $12.778.943 millones (+34,5% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.094.859 millones (+32,2% i.a.). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.620.999 millones (+28,1% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $4.389.589 millones (+29,1% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +46,8% i.a.. Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en abril alcanzaron los $731.118 millones (-18,6% i.a.).

Los subsidios económicos se incrementaron en $701.872 millones, particularmente por el pago en la primera semana de abril de los gastos asociados a las transacciones de energía de marzo.

Por último, el gasto de capital se ubicó en $420.661 millones (+123,2% i.a.). Descontados los aportes de capital a organismos internacionales, el incremento en la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital fue de $130.990 millones (+69,5% i.a.).

LM