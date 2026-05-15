El editor de la Revista Noticias, Tristán Rodríguez Loredo, en comunicación con Canal E, analizó el escenario económico argentino y puso el foco en las inversiones, el impacto del RIGI y las posibilidades de crecimiento en sectores estratégicos como minería, energía y Vaca Muerta.

Tristán Rodríguez Loredo explicó que Argentina mantiene niveles de inversión bajos en comparación con otras economías. “Argentina, en los últimos dos años, está entre el 15,5 y el 16% del PBI que el país en su conjunto destina a inversión”, afirmó.

Cuál fue la mejor inversión que tuvo Argentina en su historia

En ese sentido, comparó la situación local con el modelo chino: “China es un país que durante dos décadas estuvo invirtiendo entre 40 y 45 puntos del PBI”. Y agregó: “Argentina nunca pasó, aún en las mejores épocas, de invertir más de 23 o 24 puntos del PBI”.

Rodríguez Loredo remarcó que uno de los principales problemas es la falta de confianza de los argentinos para volcar sus ahorros al sistema productivo. “El año pasado los argentinos, las personas físicas, invirtieron casi 5 puntos del PBI comprando dólares para ahorro”, sostuvo. Además, explicó: “Se compran dólares para ahorro, para el colchón, para la cuenta, porque no se quieren inyectar en el sistema productivo por temor, por historia”.

El Gobierno busca asegurarse la llegada de grandes inversores al país

Sobre las medidas impulsadas por el Gobierno, destacó el objetivo de los nuevos regímenes de incentivo: “El Gobierno inventó estos regímenes, como el RIGI, o ahora el RIMI, que básicamente es para darle seguridad a los grandes inversores”.

Sin embargo, el entrevistado aclaró que el impacto todavía es parcial: “Hay muchas promesas, hay muchas solicitudes, pero el dinero va llegando, los flujos de fondos llegan un poco más tarde y la actividad un poco más tarde”.

A su vez, explicó que el gran interrogante pasa por el efecto derrame: “La dualidad no es si va a haber inversiones o no, sino cuánto va a haber y cómo va a ser eso para que, como dicen los economistas, derrame en el resto del país y en el resto de los sectores”.