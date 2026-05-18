Miguel Ponce analizó la reacción de Wall Street tras la reunión entre Trump y Xi Jinping

La reunión entre Estados Unidos y China, que en un principio fue presentada por ambos gobiernos como positiva, terminó generando incertidumbre en los mercados internacionales. Según explicó Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, el problema central fue la ausencia de un comunicado conjunto tras la cumbre entre Trump y Xi Jinping.

El analista sostuvo que “cuando hay dos comunicados, esa es la señal más importante de que no hubo acuerdos”, y remarcó que ambas potencias mostraron diferencias profundas sobre temas sensibles como Irán, el programa nuclear iraní, el Estrecho de Hormuz y Taiwán.

Ponce señaló que la reacción fue inmediata: “Ya en el pre-market anoche veíamos que el día de hoy iba a ser tremendo”. En ese contexto, el petróleo Brent y el Texas superaron los 110 dólares y las bolsas asiáticas operaron en rojo, reflejando el temor de los inversores ante una eventual escalada geopolítica.

El impacto del petróleo y la preocupación de Trump

El especialista afirmó que el aumento del crudo y la caída de los mercados golpearon especialmente a Trump, quien suele medir parte de su fortaleza política a través del desempeño bursátil. Según detalló, la Casa Blanca respondió con anuncios contradictorios sobre Irán y con medidas de emergencia para aliviar la presión financiera.

Entre ellas, destacó la decisión de permitir durante 30 días la comercialización de petróleo ruso sin sanciones. Para Ponce, esa concesión ayudó a estabilizar parcialmente la situación: “Wall Street entró a recuperar lo que había perdido”.

Además, indicó que Trump reaccionó con enojo contra la prensa estadounidense y cuestionó especialmente a medios como The New York Times, CNN y el The Wall Street Journal.

Taiwán, Rusia y el nuevo tablero geopolítico

Ponce también subrayó que China no realizó concesiones relevantes en la negociación. Explicó que Beijing mantuvo firme su postura sobre Taiwán y rechazó públicamente algunos de los anuncios realizados por Trump tras la reunión.

En paralelo, destacó un gesto político de alto impacto: la visita de Vladimir Putin a China para reunirse con Xi Jinping. Para el especialista, este movimiento confirmó que Rusia y China continuarán respaldando a Irán en el escenario internacional.

“Ni Rusia ni China van a abandonar a Irán”, aseguró Ponce, quien además consideró que Estados Unidos terminó cediendo más posiciones de las previstas, especialmente en torno a Taiwán y las sanciones energéticas vinculadas al petróleo ruso.