Elio Del Re: “Cuando tomamos 10 máquinas de la industria metalúrgica, casi 6 están paradas”

La industria metalúrgica argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. Según explicó Elio Del Re, presidente de ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), el último informe elaborado por el centro de estudios económicos de ADIMRA mostró una caída interanual del 4,3% durante abril y una retracción acumulada del 6,2% en lo que va de 2026.

El dirigente empresarial destacó que el dato más preocupante no es solo la baja de actividad, sino el nivel de utilización de las plantas industriales. “El dato que más nos preocupa es el uso de la capacidad instalada, que nos está dando en torno al 40,9%”, sostuvo.

En ese sentido, explicó con crudeza el impacto de la recesión sobre el sector productivo: “Cuando tomamos 10 máquinas de la industria metalúrgica, casi 6 están paradas”. Para Del Re, esto refleja “la profundidad de la recesión” que afecta a las empresas metalúrgicas en todo el país.

Caída de empleo y preocupación por la actividad industrial

Durante la entrevista, el presidente de ADIMRA también vinculó la baja de producción con la destrucción de puestos de trabajo. Según detalló, el sector perdió cerca de 24.000 empleos en los últimos 24 meses.

“Claramente si esa gente estaría trabajando, seguramente el sector y las máquinas estarían en funcionamiento”, afirmó, al responder sobre la posibilidad de que la industria vuelva a operar con mayores niveles de capacidad instalada.

Aunque reconoció el difícil escenario económico, Del Re se mostró optimista respecto de una recuperación si existen medidas concretas de apoyo al sector productivo. “Nosotros creemos fuertemente en la política industrial”, aseguró.

El ejemplo de la maquinaria agrícola y el reclamo por más financiamiento

El titular de ADIMRA destacó que, dentro de los ocho sectores que releva la entidad, dos lograron mostrar números positivos: maquinaria agrícola y acoplados y semirremolques. Según explicó, esto ocurrió gracias a políticas de financiamiento impulsadas por el Banco Nación.

“Claramente hubo una acción de política industrial”, remarcó Del Re, al referirse a los créditos otorgados durante Expoagro para incentivar la compra de maquinaria y equipos vinculados al agro.

Además, defendió las tasas subsidiadas y sostuvo que este tipo de medidas generan un efecto positivo sobre toda la economía. “Cuando el empleo está en marcha se pagan impuestos, cuando el empleo está en marcha hay consumo”, argumentó.

Por último, advirtió sobre la falta de protagonismo que hoy tienen las PyMEs y la industria en el debate económico nacional y reclamó políticas sostenidas en el tiempo para evitar que continúe el deterioro del entramado productivo argentino.