Gustavo Damián González: “Esta interna está latente, mucho más fuerte que nunca”

En diálogo con Canal E, el analista político Gustavo Damián González, aseguró que las disputas entre sectores cercanos al presidente se intensificaron antes de lo esperado y advirtió que el conflicto ya dejó de ser subterráneo. “Aparecen muchos nombres y muchos poniéndose el traje de candidatos antes de tiempo”, afirmó González al describir el adelantamiento de la carrera electoral dentro del espacio libertario y del PRO.

Según explicó, las tensiones entre Santiago Caputo y Karina Milei “se cristalizaron” desde el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y hoy vuelven a quedar expuestas públicamente.

Un Gobierno debilitado y una interna que escala

El analista remarcó que el presidente enfrenta dificultades para recuperar la iniciativa política y que los conflictos internos agravan la situación. “Esta interna está latente, mucho más fuerte que nunca y aparece con un gobierno totalmente debilitado”, sostuvo.

En ese contexto, González consideró que la vicepresidenta Victoria Villarruel también se transformó en un actor clave dentro de las disputas de poder. “La vicepresidenta de la Nación dice ‘yo no me vuelvo a casa’, con lo cual aparece también como una actriz que puede hacerle mucho daño al Gobierno”, explicó.

Además, señaló que el oficialismo quedó atrapado en una lógica de confrontación permanente, especialmente en redes sociales. Para González, el presidente volvió a instalar temas que ya habían perdido centralidad política y eso terminó profundizando la crisis.

“De alguna manera se pega un tiro en los pies el presidente de la Nación”, afirmó al referirse a la reaparición pública del caso Espert. También cuestionó el tono utilizado desde el oficialismo contra periodistas y opositores: “El gobierno se hace cargo de los tuits porque es parte de su lenguaje”.

La caída de la imagen presidencial y el futuro político

Durante la entrevista, González vinculó el crecimiento de las internas con el deterioro de la imagen del presidente. Según indicó, hasta enero se hablaba de una posible reelección, pero el panorama cambió rápidamente. “Cada vez más soledad encuentro en el presidente de la Nación. Cada vez más fisuras internas”, expresó. A su vez, destacó que sectores del PRO comenzaron a reagruparse ante la debilidad oficialista: “Macri está marcando la cancha y empiezan a aparecer los viejos dirigentes del PRO”.

Sobre una posible salida a la crisis, el analista consideró que el único factor capaz de revertir el escenario sería una mejora económica concreta que impacte en la vida cotidiana de la población. Sin embargo, se mostró escéptico sobre esa posibilidad en el corto plazo.

“No le veo mucho punto de retorno”, concluyó González, al tiempo que advirtió que el Gobierno enfrenta un escenario de creciente aislamiento político y tensión interna permanente.