Federico González: “No es algo que le haga bien al Gobierno seguir manteniendo a Adorni en ese cargo”

El analista político, Federico González, dialogó con Canal E y evaluó el impacto político del caso que involucra a Manuel Adorni y aseguró que el Gobierno enfrenta un fuerte desgaste de imagen.

Según Federico González, la continuidad de Manuel Adorni dentro del Gobierno “no es algo que le haga bien al Gobierno seguir manteniendo a Adorni en ese cargo”. En ese sentido, remarcó: “Yo creo que es una manera de horadar la imagen del Gobierno en general y del Presidente en particular”.

La percepción de la sociedad sobre el caso Adorni

Asimismo, se refirió a la percepción pública sobre el funcionario: “La opinión pública que a veces puede ser justa o no tan justa, yo creo que en este caso es justa, ya dio un veredicto”. Y agregó: “El veredicto es que Manuel Adorni ha incurrido en algunos actos de, yo diría, lo más benigno es de irresponsabilidad, y lo más duro es de corrupción”.

Para González, la decisión de sostener a Adorni no pasa exclusivamente por el presidente Javier Milei, sino por el rol de Karina Milei. “Yo creo que no es Milei, sino que más o menos por lo que dicen los periodistas de investigación, es Karina Milei la que decide mantenerlo”, afirmó.

La "jefa" Karina Milei

En ese marco, lanzó una definición sobre la influencia de Karina Milei dentro del oficialismo: “Cuando Javier Milei, el presidente, dice que Karina Milei es el jefe, que no lo dijo una vez, lo dijo muchas veces, no hay que tomarlo como una figura, como un modo de decir, es que hay que tomarlo literalmente”.

El entrevistado consideró que el caso Adorni ya produjo un daño político importante para La Libertad Avanza. “No solo creo que esto puede llegar a perjudicar al Gobierno, sino creo que esto ya lo perjudicó mucho y lo va a seguir perjudicando a medida que no se resuelva”, señaló.

Sobre la repercusión mediática, describió el tema como una crisis en permanente expansión: “Está el efecto saga, saga de la novela, la novela Adorni. Todos los días tiene un capítulo diferente”.