Aumento de colectivos y trenes: alertan por el fuerte impacto en el bolsillo de los trabajadores

El nuevo incremento en las tarifas del transporte público vuelve a encender la preocupación por el deterioro del poder adquisitivo en Argentina. Desde la medianoche, el boleto mínimo de colectivo pasará a costar 714 pesos, mientras que los trenes registrarán una suba del 18%, en el marco del esquema de actualización tarifaria impulsado por el Gobierno nacional.

Según explicó la economista Carolina Mannucci, en diálogo con Canal E, la estrategia oficial apunta a moderar el impacto inflacionario mensual. La especialista señaló que “lo están intentando hacer después de la medición del IPC” para que los índices reflejen una desaceleración más marcada.

La economista remarcó que el problema central es la distancia entre salarios y tarifas. En ese sentido, advirtió que “para un trabajador que combina colectivo y trenes, de repente tiene un gasto que puede ser 2.000, 2.500 diarios tranquilamente”, especialmente para quienes no cuentan con beneficios o descuentos registrados.

Tarifas, subsidios y pérdida del poder adquisitivo

Durante la entrevista, Mannucci explicó que las empresas del sector aseguran que el valor real del boleto debería superar los 2.100 pesos para cubrir costos operativos. Actualmente, sostuvo, el precio vigente apenas representa una parte del valor técnico del servicio.

Además, afirmó que la eliminación gradual de subsidios repercute directamente sobre el consumo y la calidad del transporte público. Según detalló, las compañías comenzaron a reducir frecuencias y recorridos como consecuencia de la caída de la demanda.

La especialista también cuestionó las prioridades fiscales del Gobierno y planteó que el ajuste sobre el transporte podría evitarse. En ese sentido, indicó que los cambios aplicados al impuesto sobre Bienes Personales generaron una pérdida de recaudación equivalente al costo de sostener los subsidios al transporte.

“Estamos viendo que esa quita a bienes personales, el gobierno tendría un excedente en la recaudación para poder cubrir holgadamente lo que sería el bache fiscal necesario”, afirmó.

Preocupación por nuevos recortes y el impacto social

La economista advirtió además sobre la posibilidad de futuras subas en servicios esenciales como electricidad y gas. En particular, expresó preocupación por una eventual eliminación del beneficio de zona fría en el sur del país.

Para Mannucci, el deterioro del ingreso real está modificando hábitos cotidianos y empujando a muchos trabajadores a buscar alternativas más económicas para movilizarse. “Estamos viendo gente que está yendo y usando las bicicletas”, aseguró, al tiempo que remarcó que el transporte público dejó de ser accesible para muchos sectores.

Finalmente, concluyó que “algo tan sensible como el transporte público es bestial” cuando se combina con salarios reprimidos y aumentos permanentes de tarifas.