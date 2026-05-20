Bonos y ADRs argentinos rebotan en Wall Street y el riesgo país perfora los 530 puntos

Tras varios días de caídas, los bonos en dólares y los ADRs de compañías argentinas abren al alza este miércoles en Wall Street, mientras que el riesgo país se sitúa por debajo de los 525 puntos básicos. En el mercado local se esperan novedades sobre la posible aprobación de un desembolso de aproximadamente US$ 1.000 millones por parte del FMI.

Por otra parte, en el plano internacional, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza, tras las caídas de ayer. En el sector de commodities, el petróleo opera con retrocesos pero se sostiene muy por encima de los US$ 100, a la espera de novedades en la guerra de Medio Oriente.

El Riesgo País subió a 547 puntos básicos en una jornada de mayor cautela en los mercados financieros

Así, los ADRs argentinos operan en su gran mayoría en verde. Las principales subas se dan en Ternium (4,3%), Corporación América (3,8%), y Banco Macro (3%).

En Wall Street, los bonos suben hasta 1,1% en Wall Street, encabezados por el GD35D. El riesgo país baja hasta 4,6% hasta los 522 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Respecto al nivel del riesgo país, Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital comenta: “Después de la mejora crediticia a B-, el riesgo país encontró cierta resistencia para perforar de manera sostenida la zona de 500 puntos básicos".

"El próximo escalón de compresión probablemente dependa menos de los ratings y más de señales estructurales: continuidad del programa económico, desaceleración de la inflación, recuperación del nivel de actividad y, sobre todo, una percepción de menor riesgo político hacia adelante. El mercado necesita empezar a ver que algunas de las principales líneas del programa económico puedan sostenerse más allá del actual mandato”, añadió el economista.

En este marco, el S&P Merval avanza 0,5% a 2.789.355,390. En la bolsa porteña, las acciones que más suben son las de BBVA (3,1%), Telecom (2%) y Metrogas (1,8%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 20 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.400, subiendo $2 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotiza en la jornada de este miércoles a $1.415 para la compra y a $1.435, sin cambios respecto al martes. Por el lado del MEP, opera a $1.430, con una baja de $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.486 bajando $5 respecto al martes.

Respecto al tipo de cambio desde PPI inversiones comentan: "El tipo de cambio oficial se mantuvo prácticamente estable (+0,1%) y cerró el martes en $1.398. Así, acumuló once ruedas consecutivas por debajo de los $1.400. Al mismo tiempo, la distancia entre el techo de la banda y el spot se amplió levemente hasta 24,4%, zona en la que viene oscilando desde hace más de una semana. En sentido contrario, los dólares financieros volvieron a exhibir algo más de presión. Tanto el MEP como el CCL avanzaron 0,3% ayer. En este contexto, la brecha cambiaria entre el CCL y el spot se amplió hasta 6,7%".

El Banco Central adquirió US$ 144 millones y acumuló 90 ruedas consecutivas de compras

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili se hizo con US$ 144 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 46.190 millones, con una suba de US$ 54 millones respecto a la última jornada. Así, la autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 90 ruedas y suma US$ 8.378 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 1.223 millones.

Desde PPI inversiones destacan que "esta aceleración en las compras del Central vino acompañada de una mayor liquidación del agro. En particular, ayer el sector liquidó US$170 millones y la media móvil de cinco días de liquidaciones ya ronda los US$160 millones diarios, tras haber tocado un mínimo de US$121 millones el 7 de mayo".

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.023 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al martes 19 de mayo de 2026 en US$ 1.902 millones".

A la espera del desembolso de US$ 1.000 millones por parte del FMI

Días atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que su Directorio se reunirá para tratar el acuerdo con la Argentina, un paso que, de ser aprobado, habilitará un desembolso de US$ 1.000 millones. La información fue comunicada por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington.

Luego de la aprobación del staff técnico en abril, “la próxima semana se celebrará una reunión del Consejo. Una vez que éste lo apruebe, se podrá desembolsar US$ 1.000 millones”, señaló Kozack.

“Los entendimientos con respecto al acuerdo del personal técnico se concentraron en que las políticas sean equilibradas y persista la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento”, comentó la funcionaria del FMI. "Esto apunta a apoyar un acceso puntual y duradero a los mercados de capitales internacionales”, añadió la portavoz.

La inflación mayorista trepó al 5,2%

Los precios mayoristas en abril aumentaron 5,2% respecto del mes anterior, debido a la suba de 5,3% en los “Productos nacionales” y de 2,5% en los “Productos importados”, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El índice de precios internos al por mayor (IPIM) marcó un incremento de 30,8% con respecto al mismo mes del año pasado y acumula en lo que va del año una suba de 11,6%.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital comenta lo siguiente respecto a este dato inflacionario: "Se trata del registro más alto desde marzo de 2024. El INDEC confirmó que la escalada responde de forma directa al conflicto en Medio Oriente. A nivel local, los productos primarios nacionales lideraron la suba con un 9,8%. Dentro de este grupo, el petróleo y el gas registraron un notable ascenso del 22,9%. La ola de aumentos también golpeó con fuerza a los refinados del petróleo (13,6%), caucho y plástico (7,4%) y sustancias químicas (3,1%)".

Y agregó: "Según el ministro de Economía, Luis Caputo, las consecuencias directas de la guerra explicaron el 85% de la variación total del índice. Mientras tanto, la creación de una autoridad marítima iraní recalienta la disputa con Estados Unidos y mantiene en vilo a los mercados de Occidente".

Jubilaciones: por qué ARCA dejará de apelar fallos contra el impuesto a las Ganancias

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,26% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,51%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,17% al alza.

En el sector de commodities, el petróleo opera con retrocesos pero se sostiene muy por encima de los US$ 100, a la espera de novedades en la guerra de Medio Oriente. El crudo Brent baja 2,75% hasta US$ 109,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense retrocede 1,9%, hasta los US$ 102,42 el barril.

En Europa, el índice bursátil Euro Stoxx sube 0,67%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,33% y el CAC francés acompaña con 0,57%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,10%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,18%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,32%. Mientras, el Kospi surcoreano retrocedió 2,70% y el Nikkei 225 japonés cerró 1,34% a la baja.

FN