El Riesgo País subió a 547 puntos básicos en una jornada de mayor cautela en los mercados financieros

El Riesgo País de Argentina cerró este martes 19 de mayo de 2026 en 547 puntos básicos, consolidando el sendero de rebote que interrumpió la marcada compresión observada a comienzos de mes. Los bonos soberanos en dólares sintieron el impacto de un contexto externo más selectivo en Nueva York, donde las dudas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal restaron impulso a las carteras de activos en desarrollo.

ADRs y bonos argentinos cayeron en Wall Street y el riesgo país se acercó a los 550 puntos

A pesar de la toma de ganancias, las variables macroeconómicas y la disciplina fiscal interna continúan operando como un soporte relativo para el mercado doméstico, manteniendo al índice de JP Morgan alejado de los picos superiores a las 600 unidades anotados durante el primer trimestre del año.

El Riesgo País finalizó la jornada de este martes a las 18:00 horas en 547 puntos. Durante la sesión operativa, el índice de referencia de JP Morgan inició con una apertura de 543 puntos, valor que también constituyó el mínimo intradiario de la rueda bursátil. Con el avance de las negociaciones en las plazas financieras internacionales y el incremento de la presión vendedora sobre los activos domésticos, el indicador trepó hasta registrar un máximo diario de 548 unidades, recortando levemente hacia el final de la sesión para establecerse en el nivel de cierre reportado.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante los últimos siete días hábiles evidenció una notable transición con contrastes técnicos entre las variables internas y externas. El ciclo comercial de mayo había mostrado un fuerte optimismo a comienzos de la semana pasada, cuando el lunes 11 de mayo el Riesgo País perforó la resistencia psicológica de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos básicos, anotando de esta forma su menor nivel en casi cuatro meses. Dicha compresión estuvo asociada a la reacción positiva del mercado ante las mejoras fiscales locales y al impacto del ascenso de la nota soberana por parte de las agencias de calificación crediticia.

Sin embargo, a partir de la jornada del martes 12 de mayo, una toma de ganancias generalizada comenzó a revertir el sendero descendente del diferencial de tasas. El indicador bursátil ajustó primero a 511 puntos el martes, avanzó a 523 puntos el miércoles 13, registró 525 puntos el jueves 14 y finalizó la rueda del viernes 15 de mayo asentándose en los 538 puntos básicos. Las dudas en Wall Street frente a las presiones inflacionarias globales actuaron como un factor de resistencia que obligó al indicador de bonos locales a ceder el terreno que había ganado tras el hito crediticio internacional.

La apertura de esta semana ratificó la zona de resistencia actual ante las fluctuaciones de la renta fija emergente. El lunes 18 de mayo, el Riesgo País continuó su reacomodamiento al cerrar en 543 puntos, un arrastre marginal que se extendió hasta los 547 puntos registrados el día de hoy. El indicador de JP Morgan acumuló un alza significativa en comparación con los mínimos del trimestre, debido a que la cotización de los bonos soberanos locales sufrió el impacto directo de un escenario global complejo.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico que calcula el diferencial de rendimiento financiero que paga una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este indicador técnico es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente en puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual.

El monitoreo diario de este guarismo constituye un parámetro central para la economía real debido a que funciona como un termómetro de la confianza de los fondos de inversión internacionales. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Su variación afecta de manera directa la calificación de crédito global de cada emisor estatal.

Técnicamente, la metodología aplicada para la República Argentina se basa en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), que evalúa el desempeño de una canasta de instrumentos públicos locales de mediano y largo plazo emitidos en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece el costo del financiamiento para toda la estructura productiva; si el riesgo país se eleva, los rendimientos de los bonos suben y sus precios caen de manera inversa. Como consecuencia, las condiciones de financiamiento generales se tornan más restrictivas, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.