El Riesgo País sube a 542 puntos básicos en una jornada de reacomodamiento global de carteras

El Riesgo País de la Argentina cerró este lunes 18 de mayo de 2026 en 542 puntos básicos y consolidó un repunte respecto de los niveles de volatilidad registrados a principios de mes. Tras haber quebrado transitoriamente el piso técnico de las 500 unidades durante las ruedas previas gracias a factores locales, los bonos soberanos en dólares sufrieron el impacto de un contexto externo más selectivo en Nueva York.

A pesar de la toma de ganancias en el mercado bursátil, el panorama de fondo conserva cierta estabilidad en las variables macroeconómicas locales, lo que mantiene al índice de JP Morgan alejado de los picos superiores a las 600 unidades observados en el primer trimestre.

YPF y las acciones petroleras lideran las subas en una jornada de volatilidad

De acuerdo con el panel de datos provisto por Rava Bursátil, el Riesgo País finalizó la jornada de este lunes a las 17:50 horas en 542 puntos. Durante la sesión operativa, el índice de referencia de JP Morgan inició con una apertura de 538 puntos, valor que también constituyó el mínimo intradiario de la rueda. Con el avance de las negociaciones en las plazas financieras internacionales y el incremento de la presión vendedora sobre los activos emergentes, el indicador bursátil trepó hasta registrar un máximo diario de 542,00 unidades, nivel en el que se estabilizó de cara al cierre formal del mercado.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del índice durante los últimos siete días hábiles evidenció una transición con marcados contrastes técnicos en la renta fija. El ciclo comercial de mayo había mostrado un fuerte optimismo a principios de la semana pasada, cuando el lunes 11 de mayo el Riesgo País perforó la resistencia psicológica de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos básicos, anotando de esta forma su menor nivel en casi cuatro meses. Dicha compresión estuvo directamente asociada a la asimilación del mercado frente a las mejoras fiscales y las calificaciones crediticias otorgadas por las agencias internacionales a la deuda pública argentina.

Sin embargo, a partir del martes 12 de mayo, una toma de ganancias generalizada comenzó a revertir el sendero descendente del diferencial de tasas. El indicador bursátil ajustó primero a 511 puntos el martes, avanzó a 523 puntos el miércoles 13 y culminó la rueda del jueves 14 de mayo asentándose en 525 puntos. Este reacomodamiento técnico respondió a una mayor cautela en los mercados financieros de Nueva York, donde los balances corporativos y las novedades geopolíticas globales restaron impulso a las carteras expuestas a mercados emergentes de mayor rendimiento relativo.

Hacia el término de la semana previa, el viernes 15 de mayo, el Riesgo País consolidó la tendencia de incremento neto al finalizar en 538 puntos básicos. Esto se da luego de haber empezado la semana por debajo de las 500 unidades por primera vez desde enero. El posterior arrastre marginal de este lunes hasta los 542 puntos ratifica la zona de resistencia actual, manteniendo al indicador lejos de los mínimos de fines de enero.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico que calcula el diferencial de rendimiento financiero que paga una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los que son tomados como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este indicador técnico es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente en puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual.

El monitoreo diario de este guarismo constituye un parámetro central para la economía real debido a que funciona como un termómetro de la confianza de los fondos de inversión internacionales. El índice mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Su variación afecta directamente la calificación de crédito global del emisor estatal.

Técnicamente, la metodología aplicada para la República Argentina se basa en el EMBI Global Diversified (EMBIGD), que evalúa el desempeño de una canasta de instrumentos públicos locales de mediano y largo plazo en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece el costo del financiamiento para toda la estructura productiva; si el riesgo país se eleva, los rendimientos de los bonos suben y sus precios caen. Como consecuencia, el acceso al crédito se encarece tanto para el sector público como para las empresas del sector privado que buscan financiamiento en los mercados de capitales extranjeros.

FN LM cp