La bolsa de Caracas despierta el interés de las empresas tras años de parálisis

Una serie de empresas venezolanas buscan vender acciones en la bolsa de valores local mientras el mercado despierta tras más de una década de estar prácticamente paralizado durante el régimen socialista del expresidente Nicolás Maduro.

Se prevé que alrededor de diez empresas locales realicen ofertas públicas iniciales o secundarias en el mercado local durante los próximos cuatro meses en medio del fuerte aumento en los volúmenes negociados, señaló José Grasso Vecchio, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas. La propia bolsa lanzó la semana pasada una oferta de 2,6 millones de nuevas acciones.

El mercado “se está recuperando a pasos rápidos de una manera asombrosa”, declaró Grasso Vecchio en una entrevista desde su oficina. “El interés es muy grande”.

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La actividad bursátil comenzó a repuntar el año pasado tras unos 15 años de estancamiento provocados por la hiperinflación, los controles cambiarios y las políticas restrictivas del gobierno. Pero fue después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en enero cuando la situación realmente empezó a cambiar. Desde entonces, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha cooperado con la administración de Donald Trump para abrir la economía y fomentar inversiones en el sector energético, lo que llevó a Washington a aliviar algunas restricciones sobre el país.

Perspectivas

Grasso Vecchio espera que los volúmenes negociados superen los US$1.000 millones en 2026 por primera vez en casi dos décadas, incluso cuando siguen vigentes restricciones para que bancos y extranjeros inviertan. Los montos operados crecieron un 30% en el primer trimestre frente al mismo período de 2025, impulsando al índice bursátil de referencia casi un 60% en dólares en lo que va del año, según datos recopilados por Bloomberg.

En la actualidad, hay menos de 40 empresas que cotizan en la bolsa, frente a las casi 100 a fines de la década de 1990, antes de que Hugo Chávez llegara al poder e iniciara un cuarto de siglo de socialismo. La capitalización bursátil total ronda los US$20.000 millones, casi el doble que el año pasado, de acuerdo con datos de la casa de bolsa Fivenca, con sede en Caracas.

El avance del índice este año cuadruplica las ganancias registradas por un índice de acciones latinoamericanas en el mismo período. Empresas de cemento, fondos inmobiliarios y un productor de ron exhiben retornos de tres dígitos.

Los nuevos emisores “están aprovechando el interés y el hecho de que las valuaciones son relativamente altas”, afirmó Carmelo Haddad, director gerente de Knossos Funds. “Este mercado es demasiado pequeño e ilíquido para jugadores grandes y sofisticados, pero hay muchos fondos más pequeños que quieren entrar”.

Si el gobierno también aprovecha esta ventana para listar empresas estatales, incluidas del sector petrolero y gasífero, el mercado recibiría un fuerte impulso, añadió Haddad.

Grasso Vecchio sostuvo que el acceso para inversionistas extranjeros mejoró ligeramente, aunque los registros todavía son limitados. Si bien existe un “interés mutuo” entre el mercado local y el gobierno para atraer capital internacional, advirtió que los cambios podrían ser lentos.

“El que pide que sea más rápido no entiende la complejidad”, afirmó.