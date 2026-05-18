Economía chilena se contrae pese al optimismo por las reformas de Kast

La economía chilena se contrajo en el primer trimestre pese a que las propuestas favorables al mercado del nuevo presidente José Antonio Kast alimentaron el optimismo de los inversionistas.

Chile: el gobierno de Kast y un desgaste repentino

El producto bruto interno cayó un 0,3% en el período enero-marzo respecto de los tres meses previos, lo que se compara con la mediana de las estimaciones de los analistas encuestados por Bloomberg de una contracción del 0,2%. En términos interanuales, la economía se contrajo un 0,5%, informó el lunes el banco central.

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Kast asumió el cargo el 11 de marzo con promesas de impulsar el crecimiento anual del PBI hasta el 4% al final de su mandato, desde niveles actuales cercanos al 2,5%, mediante recortes de impuestos a las sociedades, incentivos a la inversión y un Estado más austero y eficiente. Sin embargo, pocos días después, su gobierno permitió que los precios de los combustibles registraran la mayor alza desde al menos 1980, mientras la guerra en Medio Oriente encarecía el petróleo a nivel global. Como respuesta, los analistas recortaron sus estimaciones de crecimiento para este año y elevaron sus proyecciones de inflación.

Inflación se vuelve una de las principales preocupaciones en Chile

La actividad minera cayó un 1,3% en el primer trimestre respecto de los tres meses previos, mientras que el resto de la economía se contrajo un 0,1%, según el banco central.

La administración de Kast espera que la economía crezca algo más del 2% en 2026 mientras impulsa reformas proinversión y recortes del gasto, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en una entrevista este mes.

Un proyecto de ley impulsado por el gobierno que incluye reducciones de impuestos a las empresas y subsidios al empleo se tramita actualmente en el Congreso, y Quiroz afirmó que espera que sus elementos centrales sean aprobados antes de junio, pese a un Parlamento dividido.

Aun así, persisten señales de debilidad en la economía chilena, una de las más ricas de América Latina. El desempleo subió más de lo esperado en los tres meses hasta marzo, a un 8,9%, por la pérdida de empleos formales. Datos oficiales también mostraron una continua debilidad en la industria y la manufactura durante ese mes.

El plan económico de Kast amenaza con los esfuerzos por equilibrar las cuentas

Los economistas encuestados por el banco central a comienzos de mayo esperan que el PBI de Chile crezca un 2% este año, frente a proyecciones del 2,5% al inicio de la guerra con Irán. También prevén una inflación anual del 4,3% en diciembre.

En abril, la inflación anual se aceleró a 4%, ya que el aumento de los combustibles impulsó el mayor incremento mensual de precios al consumidor desde 2022.

GZ