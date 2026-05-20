El petróleo arriba de los 100 dólares vuelve a preocupar a los mercados

Los mercados financieros atraviesan jornadas de fuerte volatilidad por la combinación entre la suba del petróleo, las tensiones geopolíticas y la expectativa global por el balance de Nvidia, una de las compañías más relevantes del sector tecnológico.

En diálogo con Canal E, Walter Naumann, operador y analista bursátil de Bell Investment, explicó que los inversores siguen de cerca tanto el comportamiento del crudo como los movimientos de Wall Street y el impacto sobre los activos argentinos.

Nvidia y el mercado global bajo presión

Naumann sostuvo que la atención del mercado está puesta en los resultados trimestrales de Nvidia. “Es la compañía que todo el mundo financiero está siguiendo y que puede dar una señal muy importante para todo lo que es la inteligencia artificial”, afirmó.

Según explicó, la expectativa positiva alrededor del balance impulsó las acciones de la empresa antes del cierre de Wall Street. Sin embargo, aclaró que el mercado también analizará en detalle las proyecciones futuras y los márgenes operativos.

“La cuestión también es después la letra chica del balance”, señaló el especialista. Además, remarcó que los inversores observan variables como expectativas de ventas, crecimiento y rentabilidad operativa.

La preocupación por el petróleo y la inflación

El analista indicó que el aumento del precio del crudo volvió a generar inquietud a nivel global. “Un petróleo que siga en ciento y pico de dólares está empezando a mostrar sus primeras señales de alerta”, expresó durante la entrevista.

Naumann vinculó esta situación con la tensión geopolítica en Medio Oriente y las dificultades para alcanzar acuerdos entre Estados Unidos e Irán. Según explicó, una eventual resolución del conflicto podría generar una baja en los precios energéticos.

“Creemos que debería haber una descompresión del mercado del precio del petróleo en tanto y en cuanto venga una solución dentro del corto plazo del tema geopolítico”, comentó.

Además, advirtió que el principal riesgo pasa por el impacto inflacionario global. “El mayor problema es el de lo inflacionario a nivel mundial”, afirmó al analizar el escenario económico internacional.

El riesgo país y la situación de Argentina

En relación con los activos argentinos, Naumann explicó que el riesgo país todavía no logra perforar niveles clave. “No se logra consolidar por debajo de los 500 puntos”, señaló.

El especialista consideró que el Gobierno argentino viene cumpliendo varios de los requisitos exigidos por las calificadoras internacionales y sostuvo que el mercado espera una mejora en la calificación crediticia.

“Por los deberes que está haciendo el Gobierno debería llegar”, dijo al referirse a una eventual recalificación de la Argentina dentro de los mercados emergentes.

El impacto del petróleo sobre el Merval

Naumann también analizó el comportamiento del Merval y explicó que el mercado local mantiene una fuerte dependencia del sector energético y bancario.

“Nuestro panel líder hoy es muy energético también”, sostuvo. Según detalló, las bajas en compañías petroleras como YPF o Vista terminan impactando directamente sobre el índice bursátil argentino.

En ese contexto, explicó que la caída del precio del crudo afectó a las acciones energéticas incluso en una jornada positiva para otros mercados internacionales. “Argentina no sube porque pesa mucho la incidencia del mercado energético”, resumió.