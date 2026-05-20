Nuevas formas de financiamiento para las empresas: “La tokenización está saliendo con gran auge”

El CEO de Block and Fee, Joaquín Linares, en comunicación con Canal E, analizó que la tokenización de activos empieza a ganar terreno en Argentina y promete convertirse en una nueva herramienta de financiamiento para empresas, inversores y proyectos inmobiliarios.

Según Joaquín Linares, “hoy en día la tokenización, no solo en Argentina, sino también en el resto del mundo, está saliendo con gran auge”. Además, destacó que tanto en Argentina como en Europa “está habiendo un marco regulatorio muy favorable para que empresarios puedan empezar a optar tanto por la vía tradicional del financiamiento con bancos o con el financiamiento utilizando la tokenización”.

Cuáles son los beneficios de la tokenización

Asimismo, explicó que la tokenización permite “fraccionar sus activos o sus negocios y de esta manera poder captar capital internacional o nacional”.

A diferencia de una empresa que cotiza en bolsa, Linares señaló que este sistema permite financiar proyectos de manera más flexible y accesible. “Cualquier inversor puede acceder, no capaz de antes con un capital alto, sino que desde 50 o 100 dólares en, por ejemplo, propiedades que están en cualquier parte del mundo”, afirmó.

El uso de la tokenización también llegó al agro

A su vez, mencionó algunos casos concretos que ya funcionan en el mercado. “Tenemos, por ejemplo, en el caso de Agrotoken, todo lo que es el agro en Argentina, es un proyecto el cual tokeniza granos”, explicó. También destacó “el caso de Rental, que tokeniza real estate”.

Además, el entrevistado remarcó que la tokenización no se limita al sector inmobiliario: “Lo que se puede tokenizar es una amplia gama de activos y no únicamente el real estate o el activo inmobiliario”.

Por otro lado, sostuvo que uno de los principales beneficios es la posibilidad de acceder a financiamiento sin depender exclusivamente de bancos o grandes mercados bursátiles. “No es tanto una moda o un tema impositivo, sino que es una manera en la cual empresarios, no capaz como YPF, sino empresas más chicas que hoy en día busquen financiamiento y no lo puedan lograr mediante un sistema tradicional, lograrlo con la tokenización”, aseguró.