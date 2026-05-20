Ayelén Kalenok advirtió por el avance de las billeteras virtuales: “El proceso de dar propina termina siendo incómodo”

El avance de las billeteras virtuales y los cambios en los hábitos de consumo impulsaron un nuevo debate en torno a las propinas digitales y su impacto en el mundo laboral. En diálogo con Canal E, la licenciada en Relaciones Laborales, Ayelén Kalenok, analizó el fenómeno conocido como “TIPflation”, que combina inflación y propinas.

La especialista sostuvo que actualmente las propinas comenzaron a extenderse a sectores donde antes no existían y advirtió sobre el riesgo de que se conviertan en una parte estructural del salario en determinados rubros.

El fenómeno de la “TIPflation” y las nuevas propinas digitales

Kalenok explicó que el concepto de “TIPflation” describe cómo las propinas comenzaron a expandirse más allá de la gastronomía tradicional. “Se está extendiendo lo que era dar o recibir propinas a sectores y áreas que antes no se hacía”, señaló durante la entrevista.

Además, remarcó que las aplicaciones y sistemas de pago digitales cambiaron el comportamiento de los usuarios. “Hoy en día cuando vas a ejecutar un pago, la billetera virtual te sugiere si querés dejar una propina a quien te está realizando el cobro”, comentó al referirse a la creciente incorporación de esta opción en comercios y servicios.

La preocupación por el impacto laboral de las propinas

Desde una mirada laboral, la especialista planteó que el problema aparece cuando la propina deja de ser un reconocimiento ocasional y pasa a complementar el ingreso mensual de los trabajadores.

“La propina empieza a ser una parte estructural del salario que ocupa muchas veces más de la mitad”, sostuvo Kalenok. Según explicó, esta situación puede derivar en un traslado de responsabilidades desde el empleador hacia el consumidor.

En ese sentido, agregó: “Cuando empieza a ser obligatoria parte estructural del salario, vemos que en realidad pasa a ser un traspaso de responsabilidad al usuario”. Para la especialista, esto desvirtúa el sentido original de la propina como recompensa por una buena atención.

Las dificultades de las propinas mediante billeteras virtuales

Kalenok también se refirió a las dificultades prácticas que genera la implementación de propinas digitales mediante alias o códigos QR. Según indicó, muchas personas dejaron de utilizar efectivo y eso modificó por completo la dinámica cotidiana.

“La implementación termina siendo un poco incómoda porque tenés que pedir el alias o mostrar un QR”, explicó. A su vez, destacó que el sistema todavía presenta un uso desigual en Argentina.

La especialista sostuvo que esta transición tecnológica impacta especialmente en los sectores más informales de la economía. “Gran parte de nuestra economía está en negro”, recordó, al tiempo que mencionó las dificultades que enfrentan vendedores ambulantes y trabajadores informales para adaptarse a los nuevos medios de pago.

La informalidad y el cambio en los hábitos de consumo

Durante la entrevista, Kalenok señaló que la desaparición progresiva del efectivo también afectó a quienes dependen de pequeños aportes o ventas callejeras para sostener sus ingresos diarios.

En ese contexto, afirmó que el desafío será encontrar herramientas que permitan incluir a quienes forman parte del mercado informal. “Es interesante ver cómo eso se va desarrollando y cómo va creciendo para incluir a esa población que termina representando la mayoría de nuestra masa laboral”, concluyó.