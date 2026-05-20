Qué es el interés compuesto y por qué puede cambiar las finanzas personales

La educación financiera y las estrategias de ahorro a largo plazo volvieron a estar en el centro del debate. En diálogo con Canal E, la educadora financiera Vanesa Plaza explicó cómo funciona el interés compuesto y por qué considera que es una de las herramientas más potentes para construir patrimonio.

La especialista remarcó que el principal desafío actual es combatir la lógica de la inmediatez y desarrollar hábitos de ahorro sostenidos en el tiempo. Según indicó, muchas personas abandonan las inversiones de largo plazo porque esperan resultados rápidos.

El interés compuesto y el desafío de pensar a largo plazo

Plaza definió al interés compuesto como “la magia” de las inversiones a largo plazo. “El interés compuesto está en contraposición con la ansiedad, con vivir a mil y con la inmediatez”, afirmó durante la entrevista.

Además, señaló que las nuevas generaciones suelen tener dificultades para sostener proyectos financieros extensos. “Hoy queremos todo rápido”, resumió al describir los hábitos de consumo y ahorro actuales.

En ese sentido, insistió en la necesidad de modificar la forma de pensar las finanzas personales. “Está bien vivir hoy, pero también pensemos en el mañana”, sostuvo, al remarcar que el ahorro no debe enfocarse únicamente en la jubilación, sino también en objetivos como comprar una vivienda o construir estabilidad económica.

Cómo funciona el efecto “bola de nieve”

La especialista explicó que el interés compuesto permite reinvertir los rendimientos obtenidos para generar nuevas ganancias sobre un capital cada vez mayor.

“No solo tengo un capital y le sumo el interés, sino que ese interés en el tiempo se va capitalizando”, detalló. Según explicó, este mecanismo provoca un crecimiento progresivo del ahorro: “Eso genera, por los años, un efecto bola de nieve”.

Durante la entrevista, Plaza presentó ejemplos de ahorro mensual sostenido a largo plazo y aseguró que incluso personas sin capital inicial pueden comenzar a invertir.

La apuesta por el dólar bolsa y los ETF

La educadora financiera cuestionó las herramientas tradicionales de ahorro y señaló que muchas ya no logran proteger el poder adquisitivo frente a la inflación.

“Un plazo fijo o una billetera no nos cubre de la inflación”, afirmó. Por ese motivo, recomendó mirar alternativas vinculadas al mercado financiero internacional.

“Si estoy pensando en largo plazo, voy a ir al dólar y no al dólar billete, voy a ir al dólar bolsa”, explicó. Además, mencionó instrumentos como el S&P 500, el Nasdaq y Berkshire Hathaway como referencias históricas de inversiones de largo plazo.

La disciplina financiera como clave del ahorro

Plaza destacó que la disciplina y la constancia son fundamentales para sostener un plan de inversión. Según explicó, incluso aportes mensuales relativamente bajos pueden generar resultados importantes con el paso de los años.

“Con paciencia y disciplina, si queremos llegar, se llega a estos montos”, aseguró. En uno de los ejemplos planteados, sostuvo que una inversión mensual equivalente a 50 dólares durante varias décadas podría transformarse en un patrimonio significativo.

Por último, resaltó la importancia de desarrollar hábitos financieros saludables desde edades tempranas. “No necesitás tener un capital para empezar”, concluyó al remarcar que el tiempo es uno de los factores más importantes dentro de cualquier estrategia de inversión.