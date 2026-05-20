“La eliminación de restricciones para los pequeños ahorristas le quitó un gran volumen de operaciones al mercado informal”

El operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, dialogó con Canal E y evaluó el presente del dólar en Argentina, el impacto de las restricciones cambiarias y el escenario financiero que atraviesa el mercado en medio de la estabilidad cambiaria impulsada por el Gobierno.

Gustavo Quintana explicó que el clima político en el Congreso no está afectando al mercado oficial de cambios. “El dólar en el mercado oficial está operando con alguna corrección alcista”, señaló, y agregó que, “es algo que estaba esperando el mercado”.

Cuáles son los factores que influyen en el dólar

Además, remarcó que existen factores financieros concretos detrás de los movimientos recientes del tipo de cambio. “Seguramente el impacto que puede tener en el comienzo del giro de dividendos de utilidades al exterior por balances cerrados al 31 de diciembre, el vencimiento de algunas obligaciones negociables”, sostuvo.

Quintana destacó que el flujo de divisas continúa siendo positivo para el Banco Central. “Hay buen flujo de ingresos, el Central sigue comprando”, afirmó. Incluso detalló el ingreso de dólares provenientes del sector exportador: “Ayer los exportadores ingresaron 169 millones de dólares y vienen con un buen flujo de ingresos”.

Sobre el dólar futuro y las proyecciones del mercado, pidió cautela. “Los mercados futuros no siempre predicen con exactitud el movimiento y el nivel del tipo de cambio”, aseguró.

Incertidumbre en el mercado ante la llegada de las elecciones

En ese sentido, el entrevistado explicó que las posiciones largas hacia fines de 2026 reflejan más incertidumbre política que certezas económicas. “El horizonte hacia fin de año es menos predecible que lo que está pasando en este momento”, afirmó. También vinculó esa incertidumbre al escenario electoral. “Ya estaríamos en el segundo semestre del año y finalizando el año que es el previo a las elecciones del 2027”, explicó.

Luego explicó que la flexibilización cambiaria redujo considerablemente las operaciones informales. “La eliminación de muchas restricciones para los pequeños ahorristas le quitó un gran volumen de operaciones a ese mercado informal”, sostuvo.