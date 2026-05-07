“Entrenar al propio reemplazo”: el temor laboral que desata la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral abrió un debate global que ya impacta de lleno en empresas, trabajadores y gobiernos. En diálogo con Canal E, la licenciada en Relaciones Laborales, Ayelén Kalenok analizó el fenómeno de empleados que terminan “entrenando” a las tecnologías que podrían reemplazarlos en el futuro.

La especialista explicó que en las últimas semanas se viralizaron imágenes de trabajadores en Asia utilizando dispositivos que registraban cada uno de sus movimientos para entrenar robots industriales. En ese contexto, sostuvo: “¿Qué pasa cuando te toca entrenar a tu reemplazo? Y nada más que cuando estamos hablando que no es una persona, sino que es a una tecnología”.

Según Kalenok, el fenómeno genera una creciente sensación de ansiedad entre los trabajadores. “Antes era una persona que te sentaban al lado y que uno sospechaba, ¿no? Eso generaba ansiedad y miedo, pero hoy lo que empieza a generar es una cierta psicosis”, señaló. Además, remarcó que muchos empleados interpretan la incorporación de nuevas herramientas digitales como una señal de reemplazo inminente.

El miedo al reemplazo y la transformación del trabajo

La especialista destacó que uno de los grandes dilemas actuales pasa por el valor del conocimiento humano frente a la automatización. “El conocimiento que sentimos que nos hace más valiosos, a la vez lo estamos utilizando para entrenar tecnologías que nos van a reemplazar”, afirmó.

Sin embargo, Kalenok aclaró que el avance tecnológico no necesariamente implica la desaparición total del empleo, sino una reconfiguración de tareas y funciones. En ese sentido, explicó que la automatización podría modificar incluso la lógica global de producción basada en la mano de obra barata.

“Si hoy tenemos un lugar con 10 personas cosiendo zapatillas a mano y el día de mañana vamos a tener 10 robots, lo que cambia es cómo se redistribuye el trabajo a nivel global”, indicó.

Además, sostuvo que surgirán nuevos puestos vinculados al control y supervisión de sistemas automatizados. “Si tenemos 10 robots haciendo zapatillas, vamos a necesitar una persona que esté velando por cómo se están haciendo y porque funcione correctamente”, ejemplificó.

Regulación, producción y el desafío económico

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con el rol del Estado y las regulaciones frente al avance de la inteligencia artificial. Para Kalenok, la discusión regulatoria avanza a un ritmo mucho más lento que el desarrollo tecnológico.

“Sabemos que la parte estatal, que es la que regula, siempre va más lento”, afirmó. A su vez, advirtió sobre los riesgos de una producción automatizada sin equilibrio económico ni social.

La licenciada comparó la situación actual con procesos históricos de automatización en la industria automotriz y recordó que en otros momentos fue necesario aumentar salarios para sostener el consumo. “Son problemáticas que parecen antiguas pero siguen hoy más vigentes que nunca”, concluyó.