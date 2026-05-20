El Riesgo País cerró en 524 puntos básicos y mantiene la estabilidad tras días de volatilidad

El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 20 de mayo de 2026 en 524 puntos básicos, consolidando un sendero de mayor estabilidad en comparación con los picos observados a finales del mes pasado. El índice elaborado por el banco de inversión JP Morgan experimentó un descenso diario impulsado por un reacomodamiento técnico en la cotización de los bonos soberanos en dólares, revirtiendo la tendencia alcista de las ruedas previas. A pesar de las fluctuaciones observadas en la plaza internacional de Nueva York, el mercado local asimila un panorama de fondo sostenido por la disciplina fiscal interna y la reciente mejora en la calificación crediticia del país, factores que continúan actuando como el principal ancla para la renta fija doméstica.

Bonos y ADRs argentinos rebotan en Wall Street y el riesgo país perfora los 530 puntos

El Riesgo País finalizó la jornada de este miércoles 20 de mayo a las 18:50 horas en 524 puntos. Durante la sesión operativa, el indicador inició con una apertura de 547 puntos, valor que representó el máximo alcanzado en la rueda al replicar el cierre de la jornada previa. Con el transcurso de las operaciones y la aparición de corrientes compradoras sobre los títulos públicos bajo legislación extranjera, el índice descendió hasta marcar un mínimo de 522 unidades, para finalmente estabilizarse en el nivel de cierre reportado por la plataforma privada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador durante los últimos siete días hábiles evidenció una transición desde la inestabilidad de finales de abril hacia una zona de consolidación por debajo de las 550 unidades. A finales del mes pasado, el indicador había mostrado una marcada volatilidad; el lunes 27 de abril, el índice saltó hasta los 582 puntos, iniciando un periodo de presión sobre los activos locales debido al fortalecimiento del dólar a nivel global. En aquel inicio de semana el dólar rebotó al alza y subió el riesgo país debido a una mayor aversión al riesgo global que impactó en toda la curva de títulos soberanos.

Sin embargo, a partir de mayo, el mercado inició un proceso de recuperación técnica acelerado que permitió quebrar la inercia alcista gracias a la mejora en las perspectivas fiscales. El miércoles 6 de mayo, el riesgo país registró una caída significativa hasta los 514 puntos. Este proceso se vio favorecido debido a que la suba de la calificación de la deuda argentina impulsó los activos locales y los bonos soberanos treparon, en una rueda que resultó ampliamente positiva para los mercados internacionales.

Finalmente, el comportamiento de las últimas ruedas comerciales consolidó el regreso a los niveles de principios de año, antes del reajuste de hoy. El lunes 11 de mayo, el indicador logró perforar la barrera psicológica de las 500 unidades para cerrar en 496 puntos, impulsado por el optimismo tras la decisión de Fitch Ratings de elevar la nota de la deuda soberana a B-. Aunque en las sesiones subsiguientes del martes 12 y miércoles 13 se registró un reacomodamiento técnico que elevó el índice hasta los 523 puntos, el cierre de hoy en 524 unidades ratifica que el indicador ha encontrado un nuevo soporte regulatorio, acumulando una mejora neta respecto al pico de 587 puntos alcanzado el pasado 28 de abril.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico que calcula el diferencial de rendimiento financiero que paga una nación emergente por sus títulos públicos en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados internacionalmente como el activo de referencia libre de riesgo crediticio. Este indicador técnico es estructurado y difundido a nivel global por el banco de inversión norteamericano JP Morgan bajo la denominación de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente en puntos básicos, donde una brecha equivalente a 100 puntos representa una sobretasa del 1% anual que el país emisor debe convalidar frente a los inversores.

El monitoreo diario de este guarismo constituye un parámetro central para la economía real debido a que funciona como un termómetro de la confianza de los fondos de inversión internacionales. El Riesgo País mide la sobretasa que Argentina debe pagar sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, reflejando la percepción de los mercados sobre la capacidad del país de honrar su deuda soberana. Su variación afecta de manera directa la calificación de crédito global del emisor estatal y determina el nivel de selectividad del capital extranjero.

Técnicamente, la metodología aplicada para la República Argentina se basa en el índice EMBI Global Diversified (EMBIGD), que evalúa el desempeño de una canasta de instrumentos públicos locales de mediano y largo plazo emitidos en moneda extranjera. La importancia de este indicador radica en que establece el costo del financiamiento para toda la estructura productiva; si el riesgo país se eleva, los rendimientos de los bonos suben y sus precios caen de manera inversa. Como consecuencia, las condiciones de crédito generales se tornan más restrictivas, ya que cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.