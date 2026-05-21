El FMI tratará la revisión argentina y hay expectativa por el giro de USD 1.000 millones

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúne este martes para tratar la segunda revisión del acuerdo con Argentina y destrabar el giro de casi USD 1.000 millones. Por la meta incumplida de la acumulación de reservas, el Board dará un waiver (o perdón), según confirmó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Fuentes oficiales confirmaron a PERFIL que este jueves se reunirán formalmente los directores de los países que conforman el organismo. El viceministro de Economía, José Luis Daza, dio pistas sobre qué se acordó a nivel técnico con el Fondo: “Esa segunda revisión tiene una serie de metas en términos de compra de reservas y, de forma necesaria, llevaba asociada el cierre del programa financiero para el 2026. El programa financiero para el 2026 está absolutamente cerrado, las fuentes están identificadas, la última parte que terminó de cerrarse fueron las garantías. Vamos a emitir préstamos con garantías del BID, Banco Mundial, Agencia de Garantías del Banco Mundial y muy posiblemente con el CAF. MIGA y el Banco Mundial nos van a dar una garantía por USD 2.000 millones".

Un mes atrás, la entidad comunicó que su equipo técnico otorgó el aval a la segunda auditoría de los objetivos del programa trazado en abril de 2025. La instancia definitiva para sellar este proceso es la autorización del directorio, la cual está prevista para el día de hoy.

En aquella ocasión, la entidad financiera ponderó los recientes cambios estructurales y el acopio de divisas, una dinámica que ha cobrado un ritmo más veloz a lo largo del año actual: "El impulso político se ha fortalecido en los últimos meses con la aprobación por parte del Congreso del Presupuesto 2026 y una legislación de reforma crítica, así como refinamientos en el marco monetario y de divisas que han llevado a una incipiente acumulación de colchones de reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar los shocks", expresó la institución en su documento oficial.

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