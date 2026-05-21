Córdoba tendrá el primer “smart hospital” de Argentina: cómo será el proyecto de la Reina Fabiola

La Clínica Universitaria Reina Fabiola y la Universidad Católica de Córdoba presentaron oficialmente el proyecto “Sede Norte”, una nueva infraestructura sanitaria que buscará convertirse en el primer “Smart Hospital” de Argentina. El anuncio se realizó ante autoridades del sector salud, referentes tecnológicos y representantes institucionales, y marca el inicio de un desarrollo que apunta a incorporar inteligencia artificial, automatización y monitoreo remoto en la atención médica.

El complejo estará ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, en un predio de dos hectáreas cercano al Estadio Mario Alberto Kempes. Según informaron las instituciones, la primera etapa del proyecto se inauguraría en 2028 e incluirá un edificio ambulatorio de 5.500 metros cuadrados. Una vez completado el desarrollo total, la sede alcanzará los 30.000 metros cuadrados, con capacidad para 150 camas físicas y 2.000 camas remotas destinadas a internación domiciliaria monitorizada.

El concepto de “Smart Hospital” refiere a centros de salud que integran tecnologías digitales avanzadas para optimizar procesos clínicos y operativos. En este caso, el proyecto prevé la incorporación de inteligencia artificial aplicada a la atención médica, sistemas automatizados de gestión y plataformas de monitoreo en tiempo real.

Entre las innovaciones anunciadas se encuentra la posibilidad de realizar check-in desde dispositivos móviles, asignación automatizada de consultorios y sistemas inteligentes de triaje. También se prevé la implementación de señalética dinámica para orientar a pacientes dentro del establecimiento y reducir tiempos de espera y circulación.

Otro de los ejes tecnológicos estará vinculado a los consultorios asistidos por inteligencia artificial. Según se explicó durante la presentación, estas herramientas permitirán transcribir y asistir automáticamente las consultas médicas, con el objetivo de que los profesionales puedan concentrarse en la interacción con el paciente sin depender de la carga manual de datos en computadora.

Jubilaciones: por qué ARCA dejará de apelar fallos contra el impuesto a las Ganancias

El proyecto también contempla la creación de un centro de comando centralizado, desde donde se podrá supervisar en tiempo real la evolución de pacientes internados tanto dentro de la clínica como en sus domicilios. La propuesta apunta a ampliar los esquemas de atención remota y fortalecer la capacidad de seguimiento médico a distancia.

En paralelo, la nueva sede contará con infraestructura preparada para procedimientos de alta complejidad. Entre ellos, se incluyen quirófanos inteligentes aptos para cirugía robótica y equipamiento diagnóstico asistido con algoritmos de inteligencia artificial, orientados a mejorar la precisión y velocidad de los estudios médicos.

Además del componente tecnológico, las instituciones destacaron que el desarrollo incorporará criterios de sustentabilidad y bienestar. El diseño arquitectónico prevé infraestructura autosustentable, aprovechamiento de luz natural y amplios espacios verdes, alineados con tendencias internacionales de construcción hospitalaria. Según indicaron, estos elementos buscan generar entornos terapéuticos que contribuyan a reducir el estrés y favorecer la recuperación de pacientes, además de mejorar las condiciones de trabajo de los equipos médicos.

Parra: “La llegada de autos europeos más baratos genera una competencia muy fuerte”

Desde la organización señalaron que la iniciativa pretende combinar innovación tecnológica con el enfoque humanista y jesuita que caracteriza históricamente a ambas entidades. En ese sentido, remarcaron que la incorporación de herramientas digitales no reemplazará el rol del profesional médico, sino que buscará potenciarlo mediante sistemas que permitan una atención más eficiente y personalizada.

Durante el acto de presentación, el director general de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, Enrique Majul, sostuvo que el proyecto apunta a responder a los desafíos actuales del sistema sanitario y al crecimiento de la demanda de atención médica.

“El futuro de la salud comienza hoy y estamos preparados para poner a disposición de todos los cordobeses un nuevo modelo de atención en salud que permita cuidar mejor a las personas y, al mismo tiempo, acompañar a los equipos sanitarios frente a un contexto global de creciente demanda”, expresó.

Con esta iniciativa, la Clínica Universitaria Reina Fabiola y la Universidad Católica de Córdoba buscan posicionarse dentro de los desarrollos hospitalarios de mayor escala e innovación tecnológica de Argentina y América Latina. El proyecto se suma además a una tendencia internacional en salud orientada hacia hospitales más digitalizados, conectados y enfocados en la atención híbrida entre presencialidad y monitoreo remoto.