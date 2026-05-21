Córdoba activará el nuevo estacionamiento medido: cuánto costará dejar el auto en zonas con “naranjitas”

La Municipalidad de Córdoba avanzó con la colocación de la nueva señalética del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) en distintos sectores de la ciudad y confirmó que el esquema empezará a regir desde el próximo martes 26 de mayo.

El nuevo modelo incluirá a los “naranjitas” y permitirá pagar el estacionamiento mediante una aplicación o código QR.

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En barrios como General Paz pueden verse los carteles con la señalización de Zona SEMM, instalados sobre postes y esquinas, mientras que en sectores cercanos a Güemes también comenzó el operativo. El sistema alcanzará zonas donde hasta ahora el cobro se realizaba de manera informal por parte de cuidacoches.

Uno de los datos centrales del nuevo esquema es el precio: la tarifa tendrá como referencia el valor de la nafta premium Infinia de YPF y equivaldrá al 60% de ese monto. Con los valores actuales, estacionar costaría alrededor de $1.300 por hora en Córdoba.

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Además, todavía no fueron precisados algunos aspectos clave del funcionamiento, como posibles beneficios para residentes, excepciones para quienes trabajan varias horas en el sector o alternativas para conductores sin acceso a datos móviles.

La Municipalidad brindará este jueves una presentación oficial con más detalles sobre el funcionamiento del sistema y el rol que tendrán los cuidacoches dentro del nuevo esquema de control urbano.