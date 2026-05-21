La UIC, en alerta por la "falta de previsión energética", emitió duro comunicado

La Unión Industrial de Córdoba expresó su preocupación por las restricciones e interrupciones en el suministro de gas que comenzaron a afectar a industrias de la provincia, incluso a compañías que cuentan con contratos firmes y semifirmes de provisión.

A través de un comunicado, la entidad empresaria advirtió que la situación se produce antes del período de mayor demanda invernal, lo que, según señalaron, refleja “una seria falta de previsibilidad en el abastecimiento energético”. Desde la UIC sostuvieron que la incertidumbre en el acceso al gas impacta de manera directa sobre la actividad industrial y sobre los costos de producción, en un contexto económico que ya presenta dificultades para el sector productivo.

De Rivas cruzó al gobierno nacional por zona fría: "La crueldad no tiene límite"

“La industria no puede producir bajo incertidumbre diaria ni absorber sobrecostos extraordinarios derivados del uso forzado de combustibles alternativos”, señalaron desde la entidad. En ese sentido, explicaron que cuando una empresa debe reemplazar el gas por otros combustibles de mayor costo, el precio de producción se incrementa de manera inmediata.

Según indicaron, este escenario afecta la competitividad de las empresas, reduce la capacidad de producción y agrega presión sobre los precios de la economía. Además, remarcaron que el encarecimiento de los costos industriales va en sentido contrario a la necesidad de contener la inflación.

Zonas frías: tras la media sanción, diputada cordobesa calificó el proyecto de "feroz tarifazo en la boleta de gas"

La advertencia se da en un momento complejo para el entramado productivo, atravesado —según describieron desde la UIC— por caída de la demanda, presión impositiva, márgenes reducidos y dificultades financieras.

En ese marco, la entidad consideró que la incertidumbre energética agrava aún más la situación de las industrias cordobesas y planteó la necesidad de contar con reglas claras y previsibilidad en el abastecimiento. “La energía no puede administrarse con improvisación”, expresaron desde la organización empresaria, al tiempo que reclamaron condiciones que permitan sostener la producción, las inversiones y el empleo.

El comunicado también puso el foco en las consecuencias que podrían extenderse al resto de la economía. “Sin energía suficiente y previsible, la producción se frena, los costos suben, los precios se presionan y la competitividad se deteriora”, señalaron.

Las restricciones en el suministro de gas suelen intensificarse durante los meses de mayor consumo residencial, especialmente en invierno, cuando la prioridad del sistema energético pasa a ser el abastecimiento domiciliario. Sin embargo, desde el sector industrial remarcan que los problemas comenzaron antes de que lleguen las temperaturas más bajas, lo que incrementa la preocupación empresaria.

Sin apoyo de Llaryora, el Gobierno logró aprobar en Diputados el recorte en subsidios al gas

En los últimos años, distintas cámaras industriales y sectores productivos del país han advertido sobre la necesidad de ampliar la infraestructura energética y garantizar mayor previsibilidad en el sistema de abastecimiento, especialmente para actividades que dependen del gas natural como insumo clave para sus procesos productivos.

En Córdoba, la industria manufacturera tiene un peso relevante en sectores como metalmecánica, alimentación, automotriz, química y construcción, entre otros, muchos de los cuales requieren un suministro energético constante para sostener sus operaciones.

Ley de Equidad Jubilatoria: primer fallo de fondo declara inconstitucional quita de haberes a jubilados

Desde la UIC insistieron en que la previsibilidad energética es un factor central para la competitividad y para la posibilidad de sostener inversiones de largo plazo. También advirtieron que los aumentos de costos derivados de las restricciones terminan impactando sobre toda la cadena económica.

Con este planteo, la entidad volvió a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos que enfrenta el sector productivo en materia de infraestructura y abastecimiento energético, en un escenario de alta sensibilidad para la actividad industrial.