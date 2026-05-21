Funcionario cordobés: "A Milei le van a dar el récord Guinness al peor presidente que tuvimos los argentinos"

El subsecretario de Gestión Territorial del Ministerio de Seguridad de Córdoba, Agustín González, afirmó que Javier Milei “va a ser el récord Guinness del peor presidente de la Argentina”.

“Le van a dar el récord Guinnes al peor presidente que tuvimos los argentinos”, enfatizó en declaraciones al streaming Política Córdoba Verdad.

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“Han sido estafados con el voto”

“No hay que hablar mal de los que le han votado, pero han sido estafados con el voto, porque la libertad empieza cuando uno puede vivir mejor”, aclaró el funcionario.

“Porque cuando un vecino se queda sin el medicamento, lo va a buscar a la casa del intendente, no lo va a buscar a (Gabriel) Bornoroni, no la va a buscar a la chica (Laura Rodríguez) Machado”, señaló en tono crítico hacia los diputados de la Libertad Avanza.

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“Son insensibles”

“Trabajan no sé para qué gobierno porque la verdad que son insensibles”, cuestionó al aludir a los diputados libertarios que votaron a favor de la exclusión de Córdoba de las zonas frías.

“Nosotros los que estamos en el primer mostrador, cada día estamos más preocupados. ¿Cómo le decimos que no? No te llevo hasta Villa María. No te doy el medicamento. No te consigo la prótesis. No te llevo hasta Marcos Juárez. No te doy una cama. No te tiendo una mano”, aseveró.

“Los que son diputados nacionales tienen que tener un poquito de responsabilidad y no pueden defender lo indefendible”, concluyó González.