Córdoba llevó la escolarización de niños de 3 años del 59% al 96% en tres años

El Ministerio de Educación de Córdoba confirmó que la tasa de escolarización en sala de 3 años pasó del 59% en 2023 al 96% en 2026, un salto de 37 puntos porcentuales en apenas tres años.

El logro fue posible gracias a la apertura de 232 nuevas secciones que llevaron el total provincial a 1.559 salas distribuidas en todo el territorio.

Zonas frías: tras la media sanción, diputada cordobesa calificó el proyecto de "feroz tarifazo en la boleta de gas"

El avance posiciona a Córdoba muy por encima del promedio argentino en escolarización temprana. Mientras la provincia roza el 100% de cobertura —valor que ya alcanza en las salas de 4 años (98%) y 5 años (99,8%)— en el resto del país solo el 55% de los chicos de 3 años asiste al jardín, con una brecha brutal entre los sectores más pobres, donde la asistencia cae al 41%.

La paradoja del ciclo lectivo 2026 es que hay menos alumnos matriculados que nunca: 23.930 niños en sala de 3, la cifra más baja de los últimos cuatro años.

El pico fue en 2025, con 30.328 chicos. La explicación no está en una crisis del sistema sino en una caída abrupta de la natalidad: Córdoba pasó de registrar más de 50.000 nacimientos anuales en 2019 a apenas 38.000 en los últimos años, una baja de entre el 24% y el 40%.

El desafío que sigue: que vayan y no falten

Para sostener la asistencia, el gobierno provincial apoya en dos políticas concretas: el boleto educativo gratuito y el Paicor. Ambas apuntan a que las condiciones económicas no sean una razón para quedarse en casa.

Funcionario cordobés: "A Milei le van a dar el récord Guinness al peor presidente que tuvimos los argentinos"

El 76% de los jardines estatales y privados de Córdoba dictan cuatro horas de clases por día, con el objetivo de usar el tiempo extra en alfabetización inicial con eje en oralidad, lectura, escritura y resolución de problemas, usando el juego como estrategia central de enseñanza.

Además, 50 instituciones de nivel inicial participan de un proceso de renovación curricular en el marco del programa TransformarCba, y en zonas rurales el modelo de plurinivel permite que cerca de 500 chicos de distintas edades compartan el aula en escuelas públicas cercanas a sus comunidades.