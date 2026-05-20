Parra: “La llegada de autos europeos más baratos genera una competencia muy fuerte”

La llegada del primer vehículo europeo con arancel reducido en el marco del acuerdo Mercosur Unión Europea abrió un nuevo escenario para el mercado automotor argentino. Sebastián Parra, presidente regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), sostuvo que el sector atraviesa una “gran transformación” marcada por la apertura comercial, la competencia internacional y la necesidad de mejorar las condiciones de financiamiento.

“Estamos muy desafiados con la realidad de la macroeconomía y esta novedad que se lanzó ayer”, afirmó en diálogo con Punto a Punto Radio. Según explicó, el nuevo esquema prevé una reducción gradual de aranceles para vehículos fabricados en Europa y permitirá el ingreso de unidades con impuestos más bajos durante los próximos 15 años.

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Parra indicó que el nuevo Citroën C5 Aircross fue el primer modelo lanzado bajo este régimen y destacó que ingresó al país con un arancel del 17,5%, la mitad del impuesto habitual para vehículos europeos. “Ese vehículo debería valer 66 millones de pesos y se lanza al mercado en 59.990.000 pesos”, señaló.

El dirigente empresario aseguró que el mercado local atraviesa un proceso de cambios acelerados por el ingreso de vehículos importados de distintos países y por los nuevos acuerdos comerciales que impulsa el Gobierno nacional.

“Estamos en una gran transformación de nuestro sector con un excesivo desarrollo de la competencia de productos de todos los países, de China fundamentalmente, eléctricos e híbridos, ahora de los europeos y más adelante también de Estados Unidos”, sostuvo.

En ese contexto, remarcó que Argentina necesita fortalecer su perfil exportador para equilibrar la apertura comercial. “Somos un hub de fabricación de pick-ups, entonces esas pick-ups deberían también tener una mayor penetración en los mercados donde estamos haciendo los acuerdos”, explicó.

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Además, advirtió que las terminales automotrices radicadas en Córdoba enfrentarán mayores exigencias de competitividad. “Hace una dinámica muy grande y una competición y una exigencia fundamentalmente para las terminales automotrices que tienen fábricas en Argentina y fundamentalmente en Córdoba”, señaló.

Impuestos, financiamiento y competencia

Parra sostuvo que la presión impositiva continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento del sector automotor argentino. “Seguimos teniendo una gran presión impositiva para los que fabrican y comercializan en la Argentina”, afirmó.

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En esa línea, aseguró que el desafío no sólo pasa por bajar impuestos, sino también por mejorar las condiciones de financiamiento para estimular el consumo. “La mitad del auto es impuesto”, sostuvo. Y agregó: “Necesitamos una financiación larga y con costos bajos para que la persona que no estaba pensando en comprar algo, lo compre ahora”.

El empresario consideró además que la desaceleración inflacionaria todavía no alcanza para generar créditos competitivos a largo plazo. “La financiación depende de la baja de la inflación. Una financiación a ocho años al 15 o 20% anual todavía no resulta atractiva para el mercado”, explicó.

El impacto sobre los autos usados

Otro de los puntos analizados fue el posible impacto de la apertura comercial sobre el mercado de usados. Según explicó Parra, la baja de precios en vehículos importados ya comenzó a trasladarse al resto del sistema automotor. “Los precios de esos vehículos notablemente han bajado porque el precio del cero kilómetro ha bajado con todas estas opciones que tenemos de baja de impuestos a la importación”, afirmó.

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No obstante, aclaró que el ingreso de vehículos europeos tendrá un alcance limitado en esta primera etapa. El acuerdo contempla un cupo de 10.000 unidades para todo el país, dentro de un mercado nacional estimado en unos 600.000 patentamientos anuales.

“Estamos hablando de montos que no deberían afectar fuertemente al mercado, pero sí dinamizan el sector y llevan la atención del cliente a otros productos”, sostuvo.

Parra insistió en que el proceso de apertura comercial requiere previsibilidad y trabajo conjunto entre el sector público y privado para evitar impactos negativos sobre la industria nacional. “No es un proceso mágico, necesita largo plazo, previsibilidad y reglas claras”, afirmó. “Necesitamos herramientas para pelear el mercado y para hacer esta transición. No las tenemos”, concluyó.