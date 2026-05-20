Caso Dalmasso: Rinaldi defendió la unanimidad del Jury y abrió el debate sobre los controles internos del Ministerio Público

El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba difundió este martes los fundamentos de la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por su actuación en la causa Nora Dalmasso. La presidenta del Jury, Julieta Rinaldi, defendió la decisión unánime del tribunal y aseguró que existió un “abandono de función” durante casi dos décadas de investigación, además de abrir el debate sobre los mecanismos de control internos dentro del Ministerio Público Fiscal.

“Fue una decisión muy compleja y difícil”, sostuvo Rinaldi al referirse al fallo adoptado por unanimidad por los cinco integrantes del Jury. “Con la convicción de que lo que hicimos y decidimos los cinco miembros del Jury era lo correcto, resolvimos destituir a estos tres fiscales que actuaron en la etapa instructiva de la muerte violenta de Nora Dalmasso”, afirmó.

Caso Dalmasso: los duros fundamentos del Jury para destituir a los tres fiscales por "negligencia grave"

Los fundamentos del Jury sostienen que los fiscales desatendieron durante años una línea investigativa vinculada a Roberto Bárzola, el obrero que trabajó en la casa de Nora Dalmasso y que había quedado bajo sospecha desde los primeros años de la causa.

Según el tribunal, los instructores ignoraron informes del FBI y del Ceprocor que advertían sobre la existencia de perfiles genéticos desconocidos en la escena del crimen y recomendaban profundizar la investigación sobre trabajadores vinculados al entorno de la víctima.

Mora récord y hostigamiento: lo que las financieras no pueden hacerte aunque debas dinero

Rinaldi explicó que esa desatención fue uno de los elementos centrales para acreditar las causales de negligencia grave y mal desempeño. “No se tuvo ese reparo”, afirmó al señalar que tampoco se investigó el caso bajo estándares compatibles con los tratados internacionales sobre violencia de género vigentes desde antes del crimen.

“Había que prestarle un interés distinto cuando se trataba de una mujer. Nuestro país ya estaba adherido a esos convenios internacionales y no se tuvo ese reparo”, sostuvo.

La “mochila de errores”

Durante la entrevista, Rinaldi detalló cómo el Jury interpretó la acumulación de decisiones equivocadas a lo largo de las distintas etapas de la investigación, un proceso que definió como una “mochila de errores”.

Sobre Javier Di Santo, cuestionó haber mantenido imputado durante más de cinco años a Facundo Macarrón “por una sospecha leve”, pese a la existencia de pruebas genéticas que apuntaban hacia otro perfil masculino hallado en el cinto de la bata utilizado en el crimen. También remarcó que el entonces fiscal sostuvo largos períodos de inactividad en una causa por homicidio que finalmente terminó prescribiendo.

El 81% de los argentinos mantiene predisposición para viajar y el 47% tiene una marcada intención de hacerlo

Respecto de Daniel Miralles, señaló que construyó una hipótesis basada en un supuesto “vuelo clandestino” de Marcelo Macarrón desde Uruguay para cometer el crimen, aunque “eso nunca se pudo comprobar”.

En relación con Luis Pizarro, sostuvo que la investigación derivó hacia una teoría de autoría intelectual y sicariato “sin profundizar sobre otras hipótesis investigativas” sugeridas por distintas pruebas incorporadas al expediente.

Uno de los puntos que emergió durante el proceso fue el debate sobre el nivel de control y supervisión ejercido por la conducción del Ministerio Público Fiscal durante los años en que avanzó la causa.

Rinaldi recordó que durante el Jury declararon como testigos los ex fiscales generales Gustavo Vidal Lascano y Darío Vezzaro. “Ellos plantearon que cada fiscal tenía independencia en sus investigaciones y que colaboraban cuando era necesario”, explicó.

Sin embargo, remarcó que la autonomía funcional de fiscales y jueces “tiene un límite” cuando aparecen causales de negligencia y mal desempeño previstas en la Constitución provincial. “El Jurado de Enjuiciamiento funciona desde 1988 y la regla siempre es la no intromisión en decisiones judiciales. Pero eso tiene un límite cuando existen causales de negligencia y mal desempeño”, sostuvo.

“Necesitamos funcionarios éticos”

La legisladora también rechazó las críticas de algunos sectores judiciales que interpretaron la destitución como una señal negativa hacia fiscales y magistrados.

En ese sentido, sostuvo que el funcionamiento institucional del Jury busca garantizar “funcionarios probos, éticos y prudentes que respondan a la sociedad”. Además, remarcó que “cuando un magistrado entra en causales de negligencia y mal desempeño, el Jurado de Enjuiciamiento debe actuar para mantener el equilibrio de poderes”.

Llaryora impulsa un fondo millonario para innovación y marca contraste con el ajuste de Milei

Para el tribunal, la resolución no sanciona diferencias de criterio jurídico, sino un patrón sostenido de decisiones que terminaron afectando la confianza pública en la Justicia y contribuyeron a que la causa llegara prescripta.

Rinaldi aclaró que la resolución del Jury se limitó exclusivamente a evaluar la conducta de los fiscales y no implica definiciones sobre la autoría del crimen. “No resolvimos sobre quién mató a Nora Dalmasso. Lo que resolvimos fue la negligencia y el mal desempeño de estos funcionarios”, explicó. Además, recordó que las defensas de los fiscales ya anticiparon que recurrirán la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.