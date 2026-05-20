Transporte en Córdoba: FETAP advirtió que podrían rediagramar recorridos si cae la demanda

Las empresas de transporte interurbano y urbano del interior de Córdoba dejarán de sostener desde este viernes los boletos gratuitos para distintos sectores alcanzados por regímenes de franquicias y gratuidades. La medida fue confirmada por la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba (FETAP), en medio de un fuerte reclamo por el desfinanciamiento que atraviesa el sistema desde la eliminación del Fondo Compensador nacional.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el empresario del sector Alejandro Ugalde explicó que el esquema actual “se hace insostenible” para las empresas. “No podemos seguir trasladando pasajeros sin cargo”, afirmó.

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Según detalló, actualmente cerca del 8% de los pasajeros viajan bajo algún régimen de gratuidad, lo que incluye a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, acompañantes, personal policial y penitenciario, entre otros sectores.

“Ese 8% significa 1.100 millones de pesos por mes de costos que están asumiendo las empresas”, señaló Ugalde. Además, remarcó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) esos beneficios continúan siendo subsidiados por Nación, mientras que en Córdoba el costo recae completamente sobre las prestatarias.

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El empresario indicó que el sistema viene acumulando desequilibrios desde comienzos de 2024, tras la eliminación del Fondo Compensador para el interior del país. “El continuo aumento de costos por inflación, combustible y paritarias hace que el déficit sea cada vez más grande”, sostuvo.

El dirigente empresarial aseguró que durante meses mantuvieron negociaciones con el Gobierno provincial para intentar evitar esta situación, aunque afirmó que no encontraron una solución estructural.

“Hemos pedido que el gobernador se involucre directamente porque tiene que saber qué está pasando con el sistema”, sostuvo. También señaló que continúan reclamando a Nación la restitución del Fondo Compensador. Según explicó, un nuevo aumento general del boleto tampoco resolvería el problema. “Castigar al que paga con un aumento para cubrir al que no paga tampoco es la solución”, afirmó.

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Riesgo para el sistema

Ugalde advirtió además que el deterioro financiero podría derivar en una reducción de servicios, especialmente en localidades del interior profundo. “La consecuencia puede ser peor aún: desconectar a la gente del interior del interior”, señaló. También indicó que si cae la cantidad de pasajeros, las empresas podrían verse obligadas a rediagramar recorridos y frecuencias.

Por último, defendió el rol del Estado en la sustentabilidad del sistema de transporte público. “Las empresas tienen obligaciones, pero también derechos. El Estado tiene que brindar los medios necesarios para que el sistema sea sustentable”, concluyó.