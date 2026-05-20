Causa contra Juliana Companys: la Cámara de Acusación apartó a la jueza Tulián y a la fiscal Baulíes

En un fallo que aborda uno de los casos que colocó en crisis a la sede del Ministerio Público Fiscal de Villa María, la Cámara de Acusación de Córdoba resolvió hoy hacer lugar a la recusación planteada por la defensa de la fiscal Juliana Companys y apartar a la jueza de Control de Río Segundo, María Licia Tulián, de la investigación en su contra.

La decisión, que fue unánime, incluyó también el apartamiento de la fiscal de instrucción Patricia Baulíes y la asignación de todas las actuaciones al Fuero Anticorrupción.

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¿Neutralidad en peligro?

El tribunal —integrado por los vocales Carlos Alberto Salazar, Patricia Farías y Mario Capdevila— coincidió en que existen elementos objetivos que justifican el "temor de parcialidad" alegado por los abogados defensores Manuel de Allende y Facundo Cortes Olmedo.

Tulián había abierto una investigación jurisdiccional contra Companys por presunto abuso de autoridad y falsedad ideológica. Hay por lo menos tres expedientes diferentes y conexos.

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La Cámara señaló que no se cuestiona la honorabilidad de la jueza Tulián, pero sí su "labor particular" en el proceso. El fallo destaca que se verificaron "hechos objetivos del procedimiento" que autorizan una duda legítima sobre la neutralidad de la magistrada.

Los jueces también advirtieron una "marcada dilación" en el trámite de una de las causas, que se inició en 2021 y permaneció casi inmóvil durante gran parte de 2024 y todo 2025. La Cámara criticó que la jueza justificara la demora por sus limitaciones "materiales y humanas", señalando que una investigación que involucra a una fiscal de instrucción posee una "importancia institucional" que exige celeridad.

Un punto crítico es el "error involuntario" de la jueza de no agregar oportunamente al expediente la respuesta del Juzgado de Control del Fuero Anticorrupción sobre el archivo de una de las denuncias. Esta omisión, sumada al dictado del secreto de sumario para recabar pruebas a espaldas de la defensa, provocó un "malestar e inquietud" justificado en la parte recusante, subrayó el tribunal.

En efecto, en diciembre de 2023 el juez Gustavo Hidalgo cerró una de las investigaciones por delitos que Tulián volvió a imputar a Companys.

El pase al fuero especializado

Además de apartar a la fiscal y a la jueza de Río Segundo, la Cámara determinó que el expediente se tramite en el Fuero Anticorrupción es el único con competencia "exclusiva y excluyente" para investigar delitos contra la administración pública en la Primera Circunscripción.

Al reconocer la propia jueza Tulián sus limitaciones para llevar adelante una investigación de tal complejidad, el tribunal concluyó que el fuero especializado es el que se encuentra en "mejores condiciones" técnicas y materiales para garantizar el debido proceso.

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Apartamiento de la fiscal Patricia Baulíes

Bajo los mismos argumentos de especialidad y para garantizar la "confiabilidad institucional", la Cámara extendió el apartamiento a la fiscal Patricia Baulíes. El tribunal consideró que, para que las partes tengan "tranquilidad y confianza", es imperativo que la investigación jurisdiccional y sus causas conexas queden bajo la órbita del fuero especializado en delitos de corrupción.

Con esta resolución, el expediente que mantiene imputada a la fiscal Companys por presunto abuso de autoridad y falsedad ideológica sufrirá un cambio de escenario, quedando ahora a la espera de la designación de uno de los dos fiscales del fuero Anticorrupción. El juez de Control será Gustavo Hidalgo.