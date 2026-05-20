El Mercado Norte sorprende: propone humita y empanadas en lugar de locro para el 25 de Mayo

El locro es, por tradición y consenso, el plato del 25 de Mayo. También del 1° de mayo y hasta del 9 de Julio. Pero esta semana el Mercado Norte de Córdoba decidió correr del centro de la escena al guiso emblema de las fechas patrias y proponer, en cambio, humita al plato y empanadas criollas como menú para la celebración de este domingo.

El gesto no es menor: la institución, que funciona como referencia de precios para buena parte de la ciudad, había publicado el 1° de mayo el costo del locro para el Día del Trabajador. Ahora amplía esa canasta con dos alternativas que, según el relevamiento, son las "más elegidas por los cordobeses" para el 25 de Mayo, aunque la costumbre popular difícilmente avale ese diagnóstico sin discusión.

Los números: cuánto sale cocinar cada plato

Tomando como referencia los precios de los puestos del Mercado Norte al 20 de mayo de 2026, preparar tres docenas de empanadas para diez personas cuesta $ 29.075, unos $ 2.908 por comensal.

La humita al plato sale algo más cara: $ 39.290 para la misma cantidad de comensales, cerca de $ 3.929 por cabeza. La diferencia entre ambas opciones ronda los $ 10.000.

Dónde se va la plata en cada receta

En las empanadas, la carne picada concentra el gasto: 1,5 kilogramos a $ 12.000 el kilo representan $ 18.000, el 62% del total. Le siguen las tapas ($ 2.325 por tres docenas), la cebolla de verdeo ($ 3.000 el medio kilo) y las aceitunas ($ 2.500 los 400 gramos). Cebolla, huevos, comino, sal y pimienta suman unos $ 3.250 adicionales.

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En la humita, el choclo blanco se lleva casi todo: 30 unidades a $ 1.000 cada una suman $ 30.000, el 76% del presupuesto. El queso cremoso agrega $ 2.770 (300 gramos), y el pimiento, el zapallo plomo y la cebolla completan el cuadro con montos menores.

El fenómeno del emprendedor de fecha patria

Sergio "Pepelo" Machuca, referente del Mercado Norte, observó este año un comportamiento que ya había aparecido el 1° de mayo. "De la misma manera que pasó con el locro para el Día del Trabajador, advertimos que mucha gente está comprando los ingredientes para preparar y vender empanadas y humita para sumar un ingreso adicional", afirmó.

El dato revela un cambio en el perfil del comprador: ya no es solo quien cocina para su familia, sino quien convierte la fecha patria en una oportunidad de comercio informal.

Cómo preparar unas empanadas criollas

La receta de empanadas criollas parte de dorar cebolla y cebolla de verdeo en aceite, incorporar la carne molida salpimentada y cocinarla hasta el punto justo. Se agregan aceitunas picadas y comino. Para una versión agridulce, la receta admite pasas de uva y dos cucharaditas de azúcar. El relleno se deja enfriar, se incorporan trozos de huevo duro y se arman las empanadas. Se pueden hornear hasta dorar o freír en grasa de cerdo.

Cómo preparar la humita

La humita al plato requiere sofreír el pimentón con la cebolla y el pimiento. Luego se incorpora la pasta de choclo rallado y se cocina a fuego bajo durante 40 minutos, revolviendo para evitar que se pegue. Se suma el zapallo hecho puré, azúcar y leche si hace falta. Se termina con cubitos de queso cremoso antes de servir.

El relevamiento del Mercado Norte funciona como una fotografía periódica del costo de las fechas festivas. El 1° de mayo, el mercado había publicado el precio del locro —el plato que históricamente convoca a ambas conmemoraciones—. Esta nueva entrega suma las alternativas de humita y empanadas, con lo que queda disponible una canasta de referencia más amplia para quienes planifican el menú del domingo.

Lo que no resuelve el relevamiento es la polémica implícita que abre: si el locro sigue siendo el rey de la mesa patria o si, al menos en los pasillos del Mercado Norte, ya tiene competidores con nombre propio.