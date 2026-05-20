Drámatico suceso en Córdoba: robaron un auto con una nena de 4 años adentro

Un hombre robó este martes a las 21 horas un Volkswagen Up estacionado en calle Mosconi al 400, en barrio Panamericano de la zona norte de Córdoba, sin saber que en el asiento trasero dormía una nena de 4 años. El propietario había bajado un momento a entregar un paquete a un familiar, dejando las llaves puestas, y el delincuente aprovechó ese descuido para subirse y escapar.

La Policía de Córdoba montó un operativo inmediato tras el llamado al 911 y recuperó el vehículo a pocas cuadras, con la menor en perfecto estado de salud.

El cerco policial que forzó al ladrón a soltar el auto

El jefe del Distrito 7, Comisario Inspector Diego Scodelaro, reconstruyó la secuencia en declaraciones a Canal 10. Según el funcionario, "el propietario del auto se bajó a entregar un paquete a un familiar, dejando el vehículo estacionado con la llave colocada. En ese descuido, el ladrón se subió al auto y escapó".

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El reencuentro con los padres se produjo en el lugar. Las actuaciones quedaron radicadas en la Unidad Judicial N° 16.

Sin embargo, el ladrón escapó a pie y hasta el momento no fue identificado ni detenido. La policía continúa con rastrillajes en la zona y revisa las cámaras de seguridad del sector para dar con su paradero.