“Es otro momento histórico para el colegio”: dos mujeres competirán por dirigir el Monserrat

Por primera vez en la historia del Colegio Nacional de Monserrat, dos mujeres competirán en una elección directa para conducir la institución. En ese contexto, la actual secretaria académica y candidata de la lista Ser Monserrat, María José Alcázar, aseguró que el proceso representa “otro momento histórico para el colegio” y remarcó el avance de las mujeres en espacios de gestión dentro de la institución.

“Obviamente que el ingreso de las mujeres como estudiantes del colegio hace más de 25 años fue todo un mito y esta vez con dos mujeres encabezando listas para la dirección es otro momento histórico para el colegio”, expresó Alcázar en diálogo con Punto a Punto Radio.

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Las elecciones se desarrollarán entre el 2 y el 4 de junio mediante voto directo y participará toda la comunidad educativa, aunque con un sistema de ponderación que otorga mayor peso a docentes y no docentes. Alcázar comparó el desafío con sus primeros años como docente practicante dentro del colegio. “Es algo nuevo. Si bien uno está en la gestión, no es lo mismo trabajar como secretaria académica que decir: ‘Bueno, podés llegar a ser directora’”, afirmó.

Alcázar definió al colegio como “un museo vivo” y destacó el fuerte sentido de pertenencia que genera en estudiantes, egresados y trabajadores. “Es una comunidad muy grande que sostiene una identidad que perdura para siempre”, afirmó.

Además, defendió la permanencia de materias tradicionales como Latín y Griego dentro del perfil humanista de la institución. “La educación que reciben los chicos acá es totalmente integral y les sirve para después poder hacer lo que quieran”, señaló.

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Ajuste universitario y salarios

Durante la entrevista, Alcázar también se refirió al impacto del recorte presupuestario sobre el sistema universitario nacional y aseguró que los salarios docentes sufrieron una fuerte pérdida de poder adquisitivo. “Nuestros sueldos como docentes se han visto afectados en creo que más del 40%”, afirmó. Sin embargo, destacó que trabajadores, docentes y no docentes continúan sosteniendo el funcionamiento institucional. “Todas las personas que trabajan acá siguen dando lo mejor de cada uno para que el colegio siga siendo el Monserrat”, expresó.

En ese marco, defendió la necesidad de “optimizar recursos” para sostener propuestas académicas y anticipó que los cambios en carreras de pregrado requerirán ampliar comisiones y horas cátedra.