La suba más alta del 2026: alimentos y bebidas aumentaron 2,6% en la tercera semana de mayo

En la tercera semana de mayo del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró un aumento de 2,6%, la suba más alta de lo que va del año, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Crédito: LCG

Con este salto en los últimos siete días, se rompió con una racha de dos semanas previas de variación nula y caída (0,0% y -0,8% respectivamente), para lo que va de mayo. Además, este salto de 2,6%, por el momento, es el más alto del 2026 y desplazó al segundo lugar el 2,5% registrado en la primera semana de febrero.

De acuerdo a los datos de la consultora, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se mantuvo en 2,7%.

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Las Verduras lideraron la suba

Esta semana, siete de los diez productos relevados mostraron subas: “Verduras” aumentó 7,7%; “Carnes” incrementó 4,5%; “Productos de panificación, cereales y pastas” subió 2,2%; “Productos lácteos y huevos” aumentó 1,5%; “Frutas” alcanzó una suba de 0,6%; "Condimentos y otros productos alimenticios" incremento 0,4%; y por último, “Azúcar, miel, dulces y cacao” aumentó 0,3%.

Por otra parte, los únicos dos rubros que registraron mermas fueron “Aceites” con una baja del 1,8%; y “Comidas listas para llevar” con un 0,2%.

El único rubro que no registro una variación significativa en sus precios fue “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “más de la mitad del alza semanal se explicó por el alza de Carnes, que subió por encima del promedio”, luego agregaron que “lo mismo ocurrió con Verduras que también incidió fuerte en el índice general”.

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Además, en un apartado del relevamiento se destacó que la inflación mensual promedio en Alimentos y Bebidas se mantuvo en 2,7% en las últimas cuatro semanas y “se explicó principalmente por lácteos, carnes y bebidas”.

Inflación de mayo según C-P

Según la consultora C-P, dirigida por Pablo Moldovan y Federico Pastrana, la inflación para el quinto mes del 2026 será 2,4%, levemente menor respecto a abril.

Por último, “la núcleo seguiría desacelerando, pero los estacionales presionan al alza (3,3%) por verduras, y los regulados también suman por transporte, prepagas y telefonía”, indicaron desde la agencia.

GZ