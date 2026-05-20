José Castillo advirtió que “la tendencia descendente de la inflación no sigue bajando”

En diálogo con Canal E, el economista José Castillo aseguró que el Gobierno profundiza el ajuste monetario “sin respuestas claras” y alertó que la inflación continuará presente durante los próximos meses.

El economista analizó también el rumbo económico del Gobierno y planteó fuertes dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia oficial para contener la inflación. Según explicó, tanto el presidente Javier Milei como el titular del Banco Central, Santiago Bausili, ratificaron que mantendrán el endurecimiento monetario “sea como sea”, incluso a costa de profundizar las dificultades económicas.

“El problema es si la tendencia descendente se va a poder sostener en los meses siguientes”, afirmó Castillo, al tiempo que remarcó que la desaceleración observada en mayo no implica necesariamente una consolidación de la baja inflacionaria.

El economista sostuvo que el principal interrogante es hasta dónde puede sostenerse el ajuste sin afectar aún más el nivel de actividad. “La herramienta del Gobierno es continuar el apretón monetario. La pregunta es: ¿hasta cuándo?”, cuestionó.

Inflación, consumo y límites del ajuste

Durante la entrevista, Castillo explicó que el Ejecutivo apuesta a una recuperación de la demanda monetaria, es decir, a que la población vuelva a demandar pesos para consumo e inversión y no para dolarizarse. Sin embargo, advirtió que eso depende de factores que hoy no aparecen en el horizonte económico.

“No va a haber incremento del consumo y la inversión si no hay reactivación”, señaló. Y agregó que tampoco desaparecerá la presión sobre el dólar mientras persista la incertidumbre.

Respecto de la inflación de mayo, el economista estimó que se ubicará “entre el 2,1% y el 2,5%”, apenas por debajo del dato de abril. Aunque reconoció que el Gobierno podría mostrar ese resultado como una señal positiva, aclaró que la tendencia de fondo no evidencia una caída sostenida.

En ese sentido, advirtió sobre el impacto de la inflación mayorista, especialmente por la suba de combustibles. “El mayorista genera mayores costos para alguien, sobre todo el número grande que es el combustible”, explicó.

Dólar, tarifas y presión sobre los precios

Castillo también alertó que durante la segunda mitad del año disminuirá el ingreso de dólares provenientes de la cosecha, lo que podría generar presión cambiaria y trasladarse nuevamente a precios.

“Se mueve el tipo de cambio, se mueven los precios”, resumió el economista, al señalar que la dinámica histórica argentina vuelve difícil imaginar una inflación cercana al 1% o incluso a cero en los próximos meses.

Además, recordó que ya existe un sendero de aumentos tarifarios programados y que el propio Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta un dólar más alto hacia fin de año. Según su análisis, todos esos factores terminarán impactando sobre la inflación.

“Que pueda haber una baja de inflación este mes, la va a haber. Pero de julio en adelante la tendencia no sigue bajando”, concluyó.