Norberto Markarián: “Esos fallos les van a aumentar a los jubilados un 40% más de dinero”

Los jubilados lograron un avance histórico luego de que ARCA dejara de apelar los fallos judiciales favorables vinculados al impuesto a las Ganancias. Para el abogado previsionalista Norberto Markarián se trata de una medida que reconoce años de reclamos en la Justicia y que pone fin a una situación que consideró injusta.

“Le hemos hecho arreglar la bandera al ARCA, los abogados que defendemos a los jubilados”, expresó el letrado, quien además cuestionó el rol histórico del organismo recaudador. Según explicó, durante décadas los jubilados debieron enfrentar retenciones sobre haberes previsionales que, desde su perspectiva, nunca debieron ser alcanzados por el tributo.

Los fallos judiciales que cambiaron el escenario

Markarián recordó que los reclamos judiciales se apoyaron en el concepto de que la jubilación no constituye una ganancia. “La jubilación no es una renta, ni es una ganancia. La jubilación tiene garantía alimentaria”, sostuvo.

El abogado destacó especialmente el rol de la Corte Suprema en esta discusión y mencionó los antecedentes judiciales que marcaron un cambio de criterio. Según explicó, primero se dictó el fallo “Calderón”, donde se reconoció el carácter alimentario de la jubilación, y luego el fallo “García María Isabel”, que declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre haberes previsionales.

“La Corte Suprema aclaró la inconstitucionalidad del cobro de ganancias”, señaló. Además, indicó que el máximo tribunal ordenó reintegrar a la jubilada demandante las sumas retenidas desde el inicio de la demanda.

Cuántos jubilados se benefician y qué puede pasar ahora

De acuerdo con Markarián, actualmente existen unos 130.000 jubilados alcanzados por Ganancias, aunque aclaró que los litigios previsionales representan apenas una parte menor del total del sistema. “Los jubilados que hacen juicio son apenas el 20%”, explicó.

El especialista también afirmó que se esperan nuevos fallos vinculados a los haberes jubilatorios correspondientes al período del gobierno de Alberto Fernández. Según estimó, esas resoluciones podrían representar mejoras significativas en los ingresos previsionales.

“Esos fallos les van a aumentar a los jubilados un 40% más de dinero que están perdiendo”, afirmó. Para el abogado, reconocer esos derechos no implica un perjuicio para el Estado, sino una reparación legítima. “En realidad es justicia, pagarle a la persona jubilada lo que corresponde”, concluyó.