Christian Lamesa: “Estados Unidos puede quedar afuera del juego si no entiende el nuevo orden mundial”

La reciente reunión entre Vladimir Putin y Xi Jinping volvió a poner en evidencia el fortalecimiento de la alianza entre Rusia y China. Para el analista internacional, Christian Lamesa, el encuentro no solo tuvo un fuerte contenido político y económico, sino también un claro mensaje hacia Estados Unidos y Donald Trump.

“Esta reunión que se llevó a cabo es la reunión número 46 que mantienen los dos mandatarios”, destacó el especialista, quien subrayó que el nivel de cercanía entre ambos líderes “marca la enorme amistad entre Putin y Xi”.

Según explicó, la cumbre bilateral ocurrió inmediatamente después del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, algo que consideró imposible de desvincular. “Creo que esta visita es una forma de mostrarle a Trump que hay otras reglas, que hay otro mundo, que hay otra forma de relacionarse”, afirmó.

Lamesa sostuvo que China atraviesa un momento de fortaleza estratégica y económica que le permite negociar desde una posición dominante. Incluso comparó la visita de Trump a China con “un viaje de negocios”, donde el presidente estadounidense habría quedado en un rol de debilidad frente al gigante asiático.

China, Rusia y el nuevo tablero global

Durante la entrevista, el analista remarcó que el vínculo entre Moscú y Beijing va mucho más allá de lo protocolar. “Hubo mucho contenido, mucho trabajo que se está llevando adelante ya desde hace mucho tiempo y una complementariedad mutuamente beneficiosa”, señaló.

Además, destacó la firma de acuerdos estratégicos y el avance de proyectos energéticos conjuntos, como el futuro gasoducto Fuerza de Siberia II. Para Lamesa, China le ofreció a Estados Unidos una posibilidad de cooperación, aunque dejando claras sus “líneas rojas”.

“Cuando Xi Jinping le decía a Trump que era mejor ser socios en lugar de adversarios, estaba mostrando firmeza”, indicó.

El especialista también aseguró que Estados Unidos atraviesa una etapa de debilidad estructural que se arrastra desde hace años y que podría profundizarse si no logra adaptarse al nuevo escenario internacional dominado por Eurasia.

América Latina y el riesgo de quedar afuera

Consultado sobre el lugar de América Latina en este contexto global, Lamesa fue contundente y criticó el posicionamiento geopolítico de la región, especialmente el de Argentina. “Desgraciadamente nuestra región está sumida en la más absoluta intrascendencia”, afirmó. En esa línea, cuestionó la política exterior del presidente Javier Milei y consideró un error haberse alejado del bloque BRICS.

“Nos quedamos afuera de los BRICS por la torpeza de nuestro presidente y nos vamos quedando afuera del futuro que es sin duda Eurasia”, lanzó.

Para el analista, Argentina podría tener un rol estratégico por complementariedad económica con Asia, pero advirtió que el alineamiento “incondicional” con Estados Unidos e Israel limita esa posibilidad. “Esta es una zona en disputa y es insoslayable también los intereses que tiene China en la región”, concluyó.