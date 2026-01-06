Christian Lamesa sobre la captura de Maduro: “Fue un secuestro”

La detención de Nicolás Maduro y su comparecencia ante un tribunal de Nueva York marcaron un punto de inflexión en la crisis venezolana. Para el analista internacional, Christian Lamesa, en diálogo con Canal E, el hecho no puede analizarse de manera lineal.

“Fue una acción exitosamente ejecutada por el Ejército estadounidense, pero no deja de ser un secuestro liso y llano de un jefe de Estado y una acción ilegal en el marco del derecho internacional”, sostuvo.

Tras la captura, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Según Lamesa, el nuevo escenario abre múltiples interrogantes: “Esto abre una verdadera caja de Pandora, porque ahora se presentan distintos escenarios posibles”. Entre ellos, el más relevante es el vínculo con Washington. “Uno de los principales desafíos de Delcy Rodríguez es llegar a algún tipo de entendimiento con Donald Trump sin resignar la soberanía venezolana”, explicó.

El analista remarcó que Trump debe leerse desde una lógica pragmática. “Donald Trump no es un político tradicional, es un empresario que administra Estados Unidos como si fuera una empresa”, afirmó, y recordó que ya hubo intentos de acercamiento fallidos entre Caracas y Washington.

Petróleo, sanciones y negociación: la clave del vínculo con Estados Unidos

Para Lamesa, el eje central de la negociación es el petróleo. “Trump quiere petróleo, quiere mucho petróleo, y hay refinerías en Texas diseñadas específicamente para refinar el crudo pesado venezolano”, explicó. En ese sentido, señaló que el interés estadounidense es claro: “Lo que va a buscar Trump es que el negocio del petróleo venezolano pase por una intermediación estadounidense”.

La paradoja del escenario actual es evidente. “Si hay un negocio entre Caracas y Washington, inevitablemente se van a tener que levantar las sanciones”, advirtió. Esto podría derivar en un esquema de beneficio mutuo, aunque con condiciones. “Habrá que ver si Trump aplica una lógica de juego de suma cero o una lógica empresarial de ganar-ganar”, planteó.

Lamesa consideró que Maduro se había transformado en un obstáculo político. “A esta altura, Maduro se había vuelto un escollo para cualquier acuerdo y Trump necesitaba mostrar un trofeo político”, señaló, en referencia a su comparecencia judicial.

Un mundo multipolar y el reordenamiento del poder global

Más allá de Venezuela, el analista afirmó que el trasfondo es un cambio estructural en el sistema internacional. “El mundo multipolar ya está instalado, y Trump lo entiende perfectamente”, sostuvo. En ese marco, explicó: “China es la primera potencia económica, Rusia la primera potencia militar y Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, aunque venida a menos”.

En América Latina, Trump buscará reafirmar su influencia, pero con límites. “Ya no es la época del garrote y la zanahoria, el mundo cambió”, afirmó. Según Lamesa, se abre una etapa de convivencia entre esferas de poder, donde Venezuela deberá equilibrar intereses. “El gran desafío de Delcy Rodríguez será convivir con Estados Unidos sin romper los acuerdos estratégicos con Rusia y China”, concluyó

