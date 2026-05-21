El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la segunda revisión del acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y dio por concluida la Consulta del Artículo IV de 2026. Esto implica "un desembolso inmediato de aproximadamente US$ 1.000 millones", elevando el total de giros a unos US$ 15.800 millones desde la firma del programa.

En su evaluación formal, el board del organismo reconoció que la implementación del programa "se ha mantenido sólida" a pesar de un entorno mundial y nacional más desafiante.

Sin embargo, el FMI puso la lupa sobre el frente externo: advirtió que "no se cumplió la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) de finales de diciembre".

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Pese a este traspié, los directores destacaron que se alcanzaron la mayoría de los criterios de desempeño y avalaron las "medidas correctivas" implementadas recientemente por el Banco Central y el Palacio de Hacienda para acercar las reservas a la meta y reducir el riesgo país.

Elogios y "receta" fiscal

Tras la reunión del Directorio, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, emitió un comunicado donde trazó un balance del programa y delineó las exigencias para los próximos meses.

"Las autoridades argentinas han seguido logrando importantes avances en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del FMI", destacó Georgieva.

La titular del FMI hizo mención a las turbulencias vividas el año pasado, señalando que "la mayor incertidumbre política en 2025 pesó temporalmente sobre el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa". No obstante, valoró que los ajustes posteriores permitieron una recuperación de las reservas, un renovado proceso de desinflación y una mejora en la confianza del mercado.

Georgieva destacó que el Gobierno está comprometido a mantener el equilibrio fiscal de caja mediante "nuevas reducciones en los subsidios energéticos, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para compensar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso".

A mediano plazo, el organismo exige reformas estructurales para hacer sostenible esta "ancla fiscal", apuntando directamente a la "equidad y eficiencia de los sistemas tributario y de pensiones", pero exigiendo preservar el espacio para el gasto social prioritario, al cual calificó como "crítico para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza".

Tipo de cambio, cepo y retorno a los mercados

El frente cambiario fue otro de los ejes centrales del documento. Para el FMI, la estrategia de intervención del Banco Central debe estar orientada estrictamente a blindar la macroeconomía.

"La implementación sostenida del programa de compra de divisas del banco central, combinada con una continua flexibilidad del tipo de cambio, sigue siendo esencial para reconstruir de manera decisiva los colchones externos y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar shocks", puntualizó Georgieva, marcando la pauta de que el organismo espera un esquema cambiario menos rígido.

El objetivo final de estas medidas, según recalca el informe, es implementar una estrategia de financiamiento que le permita a la Argentina "restablecer un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales", un paso vital para poder refinanciar los pesados vencimientos de deuda en moneda extranjera del sector público a corto plazo y, paulatinamente, "reducir la exposición al Fondo".

Desregulación e inversiones extranjeras

En línea con el discurso oficial, el FMI dedicó un párrafo especial para celebrar las reformas estructurales impulsadas por la actual administración.

El Directorio elogió lo que calificó como un "impresionante progreso en la desregulación de la economía y la adopción de legislación de reforma en las áreas fiscal, comercial y laboral". Según el análisis del staff técnico, este paquete normativo ya se está reflejando en "un aumento de la Inversión Extranjera Directa (IED) planificada".

Para capitalizar este impulso, el FMI pidió continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, mejorando la previsibilidad de los marcos fiscales y regulatorios "para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento".

A modo de cierre, el organismo advirtió que los riesgos externos e internos siguen siendo "elevados" y recomendó al gobierno mantener una "clara comunicación de las políticas" junto con apoyo social focalizado para mitigar los costos del ajuste, factores que el Fondo considera "críticos para sostener el apoyo social al programa de reformas de Argentina".

LM