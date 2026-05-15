El viceministro Daza aseguró que “Argentina cambió”, defendió la apertura y admitió que habrá empresas que cerrarán

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, expuso este jueves en la Bolsa de Comercio de Córdoba y dejó una definición que atravesó toda su presentación: “La Argentina ya cambió para siempre”. Frente a empresarios, financistas y referentes del sector privado, el funcionario defendió el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y sostuvo que el país atraviesa un “quiebre histórico” sustentado en el superávit fiscal, la estabilidad cambiaria y la expectativa de una fuerte llegada de inversiones.

Con un discurso marcadamente optimista, Daza aseguró que el programa económico logró romper con patrones que, según planteó, se repitieron durante décadas: déficit fiscal, crisis cambiarias, inflación alta y fuga de capitales ante cada episodio de incertidumbre política.

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“Estamos en un momento en el programa económico de Argentina donde todas las piezas están calzando y empezando a armar el mejor panorama que ha tenido Argentina en décadas para tener crecimiento sostenido, alto y de largo plazo”, afirmó.

El funcionario remarcó que el Gobierno consiguió sostener el superávit fiscal incluso en un año electoral y destacó que, ante episodios de tensión política y financiera, no hubo una ruptura del esquema cambiario ni una corrida bancaria. Según describió, durante los meses de mayor volatilidad del año pasado los argentinos compraron dólares, pero los dejaron dentro del sistema financiero local.

Para Daza, ese comportamiento marca una diferencia respecto de crisis anteriores. “Por primera vez en cuatro décadas, cuando ocurrió un shock político-financiero, no se rompió el esquema cambiario”, sostuvo.

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En ese sentido, vinculó ese cambio de comportamiento con la credibilidad del programa económico y con el respaldo internacional que obtuvo la administración libertaria. El viceministro destacó especialmente el apoyo del Fondo Monetario Internacional y recordó que el organismo desembolsó una porción significativa del acuerdo al inicio del programa por considerar “la magnitud y calidad del ajuste”.

Inflación, tasas y recuperación

Uno de los ejes de la exposición fue la evolución de las tasas de interés y el impacto sobre la actividad económica. Daza reconoció que el “shock financiero” del año pasado fue “brutal” y recordó que las tasas llegaron a niveles cercanos al 150%.

Aun así, consideró que la economía ya “tocó fondo” y comenzó un proceso gradual de recuperación. “Vemos muchos brotecillos verdes. Recién comenzamos”, señaló.

Según explicó, el descenso de las tasas en los últimos meses permitirá recomponer el crédito y mejorar las condiciones para la inversión y el consumo. “Cuando las tasas de interés bajan de la forma en que lo están haciendo, la economía se va a empezar a reactivar”, afirmó.

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El funcionario también sostuvo que las expectativas de inflación permanecen “ancladas” y anticipó que, una vez superado el impacto financiero de 2025, la desaceleración inflacionaria continuará. “Hemos eliminado toda la inflación monetaria”, aseguró.

Sin embargo, admitió que todavía hay sectores afectados por el nivel de tasas y por la caída de actividad. Consultado sobre la posibilidad de impulsar medidas expansivas para acelerar la recuperación, descartó cualquier movimiento de tipo electoral. “No vamos a hacer absolutamente nada fiscal, nada monetario, ningún truco con objetivo político de ganar la elección”, dijo.

Apertura económica y advertencia para empresas

Uno de los tramos más contundentes del discurso apareció cuando Daza habló sobre apertura comercial y competitividad. Allí sostuvo que Argentina debe abandonar definitivamente un modelo de economía cerrada y avanzar hacia una integración más fuerte con el mundo.

“Somos la economía más cerrada de América Latina”, planteó, y comparó la experiencia argentina con países asiáticos que crecieron aceleradamente tras abrirse al comercio internacional.

El funcionario mencionó especialmente el caso de Vietnam y sostuvo que el crecimiento de ese país respondió a “abrazar el capitalismo y abrirse al comercio internacional”.

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En ese marco, defendió la reducción de barreras para importaciones incluso reconociendo el denominado “costo argentino”, es decir, la carga tributaria y los mayores costos estructurales locales.

Daza admitió que la apertura implicará tensiones para parte del entramado productivo. “Hay algunas empresas que sí van a tener que cerrar”, afirmó. Pero sostuvo que el ingreso de tecnología y capital generará nuevas oportunidades de inversión y empleo.

“A los empresarios que estén dispuestos a competir, incorporar tecnología y buscar eficiencia les va a ir muy bien”, aseguró.

También relativizó el peso futuro de la industria manufacturera tradicional en Argentina y afirmó que el país no tiene escala para competir en ciertos segmentos globales dominados por grandes economías.

“Tenemos talento para muchas otras cosas”, indicó, y puso el foco en sectores como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

El boom de inversiones y los dólares que vienen

Otro de los ejes de la presentación estuvo vinculado con la expectativa oficial sobre el ingreso de inversiones extranjeras. Daza aseguró que actualmente existen más de 36 proyectos presentados por alrededor de US$ 100.000 millones y que ya hay 14 iniciativas aprobadas por más de US$ 27.000 millones.

Según describió, el Gobierno observa una “avalancha de inversiones” vinculadas principalmente a sectores generadores de divisas, como petróleo, minería y energía.

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El viceministro planteó que ese fenómeno implicará un cambio estructural en la balanza de pagos argentina. De acuerdo con sus estimaciones, hacia 2030 los sectores de energía y minería podrían generar un superávit comercial cercano a US$ 50.000 millones. “Vamos a tener abundancia de dólares”, sostuvo.

En esa línea, destacó el avance de proyectos de infraestructura y aseguró que ya se licitaron más de 9.000 kilómetros de obras viales que comenzarán a ejecutarse en junio.

La relación con las provincias y la presión impositiva

Durante la ronda de preguntas, Daza también respondió cuestionamientos vinculados al ajuste sobre las provincias. Consultado sobre las críticas de gobernadores por la reducción de transferencias nacionales, defendió la política fiscal y sostuvo que las jurisdicciones deberán competir por inversiones bajando impuestos.

“Las provincias que sean más austeras y logren bajar impuestos van a atraer más oportunidades de trabajo”, señaló.

Además, cuestionó la presión tributaria sobre sectores exportadores y calificó como “una locura” la existencia de retenciones sobre el agro. Aunque evitó anticipar fechas concretas, aseguró que el objetivo del Gobierno es continuar reduciendo impuestos a medida que mejore la recaudación.

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También reconoció que el acceso al crédito sigue siendo uno de los principales problemas estructurales de la economía argentina y vinculó esa dificultad con décadas de inflación, defaults y pérdida de confianza en el peso.

“Argentina es un país sin hipotecas”, resumió.

Pese al tono optimista general, el propio Daza reconoció que persiste una fuerte desconfianza social sobre el rumbo económico. Según dijo, eso responde a los “traumas económicos” acumulados durante décadas.

“No hay una sociedad que haya recibido más traumas económicos que Argentina”, afirmó.

Y cerró con una definición que sintetizó el espíritu de toda la presentación: “No tenemos todo resuelto, pero sí tenemos los hitos más importantes resueltos”.